Молодой летчик из Катав-Ивановска Александр Подшивалов погиб в спецоперации на Украине

Старший лейтенант авиации Александр Подшивалов, уроженец города Катав-Ивановска Челябинской области, погиб в спецоперации на Украине. Ему было 27 лет.

О трагедии сегодня, седьмого марта, на своей странице в ВКонтакте рассказала депутат Катав-Ивановского Совета депутатов Галина Федосеева: «Не верилось до последнего, что наш земляк, офицер Александр Подшивалов, погиб. До настоящего времени (до первого часа ночи седьмого марта), ведём переписку с его мамой Еленой Васильевной Подшиваловой, преподавателем Катав-Ивановской детской школы искусств. Она рассказывает о Саше, конечно же, в настоящем времени. Как у матерей сыновей-военнослужащих, у нас много общих тем, это нас ещё больше сплачивает. Наплакались вдвоём, когда смотрели Сашины фотографии, видео - он такой красавец, позитивный, талантливый, суперответственный… Он должен был жить, ведь ему было всего 27 лет».

Галина Федосеева написала также, что Александр родился в Катав-Ивановске 14-го марта 1994-го года и что в родном городе его многие знают, любят и будут помнить: «Он – наш герой».

Мама погибшего летчика, Елена Васильевна, рассказала ей, что «Саша был очень талантливым: занимался в музыкальной школе по классу саксофона, играл на гитаре, отлично рисовал, много читал и успевал даже в воскресную школу. А ещё увлекался боксом, дзюдо, паркуром. Не боялся никакой работы, был отзывчивым и общительным. Предельно честным. Не по возрасту взрослым и самостоятельным».

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После девятого класса Александр поступил в кадетку при ЧВВАКУШе, затем продолжил учёбу в ВУНЦ ВВС ВВА имени Жуковского и Гагарина, в 2017-м году получил диплом и был распределен в Хабаровск. Форма штурмана военной авиации России ему очень шла, он очень гордился ею и тем, что носит погоны лейтенанта.

За короткое время службы участвовал в боевых действиях в Сирии (там он пробыл более двух месяцев).

«У Саши была семья. Вместе с супругой они воспитывали дочку Анечку, рождённую седьмого января 2020 года. Молодой папа души не чаял в ребёнке, просто растворялся в малышке. Он пел ей, купал на ночь. Сам любил укладывать спать. Аня ждёт папку домой, всё спрашивает у мамы: «Когда папа придёт?» Елена Васильевна общалась по телефону с Сашей 24-го февраля, в 11.50. Это был их последний разговор… «Сын меня успокоил, что всё нормально, больше на связь не выходил, - вспоминает мама. - Пятого марта утром к Марине (Сашиной жене) в Хабаровске пришли представители командования из части сына и сообщили эту ужасную весть. Саша погиб 24-го февраля 2022-го года при выполнении боевой спецоперации в Гостомеле на Украине. Это для меня как страшный сон. Я не верю. Все эти дни молилась ежесекундно.... Сердце вырвано с корнем. Прошу жителей Катав-Ивановска, чтобы помнили моего сыночка», - приводит слова безутешной матери героя Галина Федосеева.

Она сообщила, что тело старшего лейтенанта авиации Александра Николаевича Подшивалова доставят, по предварительной информации, 11-го марта. Похоронен он будет в Челябинске.

«Елена Васильевна, ваши родные и близкие, знаю, что сейчас вы безутешны в таком настигшем всех нас горе, когда такой красавец-сын, каждым шагом и вздохом которого вы жили, гордились, покинул нас. Улетел. В небо, которое так любил… Навсегда. Не найти слов, чтобы утешить вас, облегчить ту боль, которую придётся пережить при прощании и далее жить с нею. Не знаю, как быть в такой непростой испытующей ситуации. Наверное, молиться, чтобы обожавшему небо Александру там было хорошо. Искренние соболезнования…», - написала Галина Федосеева.

Напомним, при участии в спецоперации, которая была начата на Украине 24-го февраля, погибли еще два южноуральских офицера: Константин Глушков и Ростислав Еременко.