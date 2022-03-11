Текслер создал собственный телеграм-канал и покинул Instagram

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер создал новый канал связи с жителями в Телеграм и покинул Instagram.

«Принял решение создать собственный телеграм-канал», - рассказал южноуральцам Алексей Текслер.

Глава региона поделился, что в своем телеграм-канале намерен рассказывать о новостях, ключевых решениях, делиться своим мнением по важным вопросам. «Будет интересно!», - заверил Алексей Текслер.

Губернатор также отметил, что для общения с жителями он продолжит использовать площадки в других социальных сетях. По-прежнему главе региона можно писать о наболевших проблемах в его аккаунтах «ВКонтакте» и «Одноклассники».

В свете последних событий губернатор пока не планирует использовать свой аккаунт в Инстаграм.«Вы, наверно, уже слышали, о том, что американская компания Meta, которой принадлежит Instagram, объявила о том, что разрешает призывы к насилию в отношении русских людей. Для меня это за гранью, - написал в своем аккаунте в Инстаграм Алексей Текслер. – Поэтому прекращаю вести свой аккаунт в этой сети».

Напомним, Instagram (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) и Facebook приняли решение временно разрешить пользователям в некоторых странах размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан, в том числе военнослужащих. На основании требования Генеральной прокуратуры РФ доступ к социальной сети Instagram на территории Российской Федерации будет ограничен, сообщает Роскомнадзор.