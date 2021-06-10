Главный футбольный трофей страны начинает триумфальное шествие от Владивостока до Петербурга

Авиакомпания «Россия» (Группа «Аэрофлот») и чемпион – футбольный клуб «Зенит» представят Кубок победителей Российской премьер-лиги жителям страны.

С 12 по 26 июня Кубок впервые будет увидят во Владивостоке, Сургуте, Челябинске, Нижнем Новгороде, Самаре и Санкт-Петербурге - на городских площадях и футбольных фан-зонах.

Мероприятия будут сопровождать легендарные футболисты «Зенита», которые проведут в каждом городе автограф-сессию.

Присоединиться к туру может любой фанат клуба, победивший в конкурсе «Покажи кубок России». Он проходит на страницах сине-бело-голубых в социальных сетях «ВКонтакте» и в Instagram, а также на «Радио Зенит».

Благодаря партнерству с «Россией» футбольный клуб становится ближе к болельщикам большой страны. Рейсы-турне позволяют фанатам сине-бело-голубых встретиться с игроками, пообщаться и пожать им руку, своими глазами увидеть главный футбольный трофей, прикоснуться к истории успеха своей любимой команды и отечественного футбола. Это мощный заряд поддержки для команды и залог высоких результатов и будущих громких побед.

За семь лет авиакомпания «Россия» стала глобальным партнером и другом именитого клуба. Совместно они провели в небе более 1300 часов, преодолели более одного миллиона километров.

Во Владивосток трофей прибудет 12 июня, его продемонстрирует в фан-зоне Евро-2020 (событийная площадка на 5-й набережной).

В Сургуте Кубок можно будет увидеть 14 июня – на площадь театра «СурГУ».

В Челябинске – 16 июня, на Кировке.