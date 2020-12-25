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Главный ледовый городок Челябинска получился по-настоящему «улётным»

Главный зимний городок Челябинска, «выросший» за несколько недель на площади Революции, получился по-настоящему «улётным»: очень ярким, разноцветным и действительно праздничным. Недаром он получил название «Челябинск космический».

Кажется, что такого количества иллюминации, столь разнообразной (и многочисленной) подсветки в ледовых городках в центре южноуральской столицы еще не было. Нынешний ледовый городок явно затмил своих предшественников.

К слову, народу на площади Революции было немало – челябинцев нисколько не пугал вечерний мороз. Кажется, люди забыли и про коронавирус. Истосковавшись по празднику и беспечному отдыху, жители южноуральской столицы с удовольствием прогуливались по городку, фотографировали и фотографировались, радовались, глядя на катающихся с горок детей.

Что и говорить, пятничным вечером «Челябинск космический» привлек большое количество горожан. Особенное, приподнятое настроение создавали не только разноцветные скульптуры, нарядная ёлка и горки самых разных размером, но и задорная музыка на тему Нового Года. Здесь же, в стенах ледового городка, можно было подкрепиться и выпить горячего чая или кофе (съестное и напитки продают в симпатичных киосках, установленных на главной городской площади).

Глава Челябинска Наталья Котова, сегодня вечером, 25-го декабря, прогулявшаяся по площади Революции в компании чиновников городской администрации – Сергея Авдеева, Максима Куляшова и Элеоноры Халиковой, увиденным осталась очень довольна.

«Концепция нравится, городок нравится, очень много горок в этом году. Красочный такой городок получился, яркий. Космические шары дают свой эффект. Поменяли гирлянды, ёлку по-другому украсили, очень красиво», - восхитилась Наталья Петровна, которая в январские каникулы, быть может, придет сюда вместе с детьми (в прошлом году мэр города с ветерком прокатилась с горки).

Интересно, что в этом году в Челябинске ледовые городки активно возводились и на территории районов областного центра, и в его поселках. Такое повсеместное «строительство» стало результатом нового подхода челябинских властей к праздничному оформлению города и активного сотрудничества мэрии Челябинска с районными администрациями.

«До четырех таких ледовых городков иногда бывает в каждом районе. Цель одна – чтобы жители могли отдыхать у себя, а не ездить каждый раз в центр, чтобы покататься с горок, приятно провести время. Взять тот же Металлургический район», - отметила Наталья Котова, которая во время прогулки по площади Революции между делом успела пообщаться с горожанами (и с взрослыми, и с детьми), услышать от них слова благодарности за преображающийся Челябинск, а также перекинуться парой слов с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Поделилась Наталья Петровна и своим главным новогодним желанием: градоначальница мечтает, чтобы период коронавирусной инфекции наконец закончился, чтобы все жители мегаполиса смогли вернуться к обычному ритму жизни.

О том, что она желает загадать для себя лично, Наталья Котова говорить не стала, ведь если озвучить мечту, она может не сбыться. И вообще – счастье любит тишину.

Что касается праздничного оформления Челябинска, то пространство рядом с ледовым городком (за памятником Ленину, вокруг фонтана) тоже выглядит волшебно, благодаря архитектурно-художественной подсветке хвойных деревьев. Ощущение, словно попал в сказочный лес.