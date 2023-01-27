Главный полицейский Челябинска получил медаль «За безупречную службу в МВД»

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков вручил начальнику полиции Челябинска Андрею Меньшенину медаль «За безупречную службу в МВД».

Торжественное вручение награды состоялось сегодня, 27 января, в региональном полицейском главке.

«Поздравляю и благодарю за службу», - сказал начальник регионального полицейского главка Михаил Скоков.

Андрей Меньшенин службу в органах внутренних дел начал с 1999 года - курсантом Челябинского юридического института МВД России. В 2003 году проходил службу в УВД Ленинского района Челябинска - являлся оперуполномоченным отдела уголовного розыска. Через шесть лет возглавил уголовный розыск отдела милиции №1, а еще через два года был зачислен в распоряжение ГУ МВД России по Челябинской области, где продолжил службу на различных руководящих должностях, в том числе в период с 2017-го по 2021 год был заместителем начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции. С февраля 2021 года занимал должность заместителя начальника УМВД России по городу Челябинску. В июне 2022 года был назначен врио начальника УМВД России по городу Челябинску, уже в августе этого де года полноценно возглавив ведомство.

Для справки:

Медалью МВД России «За безупречную службу в МВД» награждаются сотрудники органов внутренних дел, имеющие стаж службы (выслугу лет) не менее 20 лет и награжденные ранее ведомственными знаками отличия МВД России, за безупречную службу (военную службу) в системе МВД России, существенный вклад в развитие и совершенствование системы МВД России.