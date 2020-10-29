Главврач ЧОКБ Дмитрий Альтман награжден высшей наградой ЗСО

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Дмитрий Альтман награжден высшей наградой ЗСО – медалью за законотворческую деятельность.

Об этом сообщил председатель регионального парламента Владимир Мякуш на состоявшемся сегодня, 29 октября, заседании ЗСО.

Сегодня депутатам предстояло рассмотреть заявление Дмитрия Альтмана о досрочном сложении полномочий депутата Заксобрания седьмого созыва.

По регламенту парламентарий не обязан объяснять, почему он принял такое решение. Но Дмитрий Александрович поделился с коллегами, чем он руководствовался в данной ситуации

«Так сложилась ситуация, я принял это решение. У меня два основных аргумента. Во-первых, ситуация и эпидобстановка прекрасно знаете какая. Сегодня областная больница одна из немногих, кто оказывает плановую и теперь уже экстренную помощь жителям региона. Сегодня больница работает не только для областных пациентов, но и для всего города. Мы оказываем помощь практически по всем медицинским направлениям. У нас нагрузка колоссальная. В эти непростые жизненные эпизоды я должен быть в клинике, решать лечебные и организационные вопросы», - поделился Дмитрий Александрович.

Вторая причина – необходимость вплотную заняться планами по дальнейшему развитию больницы.

«На следующий год запланирована большая программа, формируется проект развития ЧОКБ. Мне поручено работать в этом направлении», - рассказал Дмитрий Альтман. И при таких условиях уделять столько же внимания вопросам законотворчества, как это было в предыдущем созыве, у него не выйдет, с сожалением отметил депутат (Дмитрий Александрович работал и в шестом созыве ЗСО).

«Дмитрий Александрович активно работал в Законодательном собрании и во фракции. Я хотел бы сказать ему большое спасибо за ту работу, которую он проводил и будет проводить, - отметил Владимир Мякуш и обратился к Дмитрию Альтману. - Мне жалко с вами расставаться. Вы прекрасный человек, прекрасный специалист и были очень эффективным депутатом Законодательного собрания. Но вы приняли такое решение. Мы обязаны принять постановление о досрочном сложении полномочий».

Ольга Мухометьярова поддержала спикера. «Дмитрий Александрович - замечательный человек, врач и депутат. Он не раз спасал человеческие жизни, в том числе и тех избирателей, которые обращались ко мне за помощью», - с дрожью в голосе сказала депутат. «Только не надо реветь», - успокаивал разволновавшуюся коллегу Владимир Мякуш.

Спикер сообщил, что принято решение представить Дмитрия Александровича Альтмана к высшей награде Законодательного собрания Челябинской области – медали за законотворчество. «Мы с Вами не расстаемся, будем дальше работать», - пообещал Владимир Мякуш Дмитрию Альтману.

Депутаты Законодательного собрания удовлетворили заявление Дмитрия Альтмана о досрочном сложении полномочий.