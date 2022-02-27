Google приостанавливает монетизацию российских государственных СМИ

Корпорация Google приняла решение приостановить монетизацию государственных СМИ России. Им временно запретят размещать рекламу на сервисах компании, передаёт ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Ранее видеохостинг YouTube подтвердил, что заблокировал монетизацию ряда российских каналов в связи со специальной военной операцией, которую проводят ВС РФ на территории Украины. До этого монетизацию российским СМИ запретила компания Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram.

Напомним, что 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что целью спецоперации является демилитаризация и денацификация Украины.