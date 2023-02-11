В феврале поезда на ЮУЖД изменят график движения, горнолыжные «экспрессы» в Челябинской области будут курсировать ежедневно.

В Челябинской области в дополнительные дни отдыха, 23 и 24 февраля, назначены дополнительные рейсы поездов на направлении Челябинск – Миасс в рамках мультимодального маршрута Челябинск – Миасс – ГЛК «Солнечная долина». Поезд № 7001 из Челябинска будет отправляться в 08:35, обратный рейс № 7002 из Миасса – в 17:18. Таким образом, поезд будет курсировать ежедневно с 23 по 26 февраля. Для пассажиров предусмотрены специальные цены на ски-пасс и аренду горнолыжного оборудования.

Также ежедневно, с 23 по 26 февраля, электропоезд «Ласточка» будет курсировать по маршруту Челябинск – Новоабзаково (ГЛК «Абзаково»). Электропоезд будет отправляться с пригородного вокзала в 06:30, прибывать в Новоабзаково в 11:59. Обратный рейс со ст. Новоабзаково будет уходить в 16:10, прибывать в Челябинск в 21:43. Предусмотрены остановки на станциях Троицк, Тамерлан, Карталы, Магнитогорск и Ташбулатово. Для пассажиров предусмотрен бесплатный трансфер от станций до ГЛК «Абзаково» и ГЛЦ «Банное», а также скидки на ски-пасс при предъявлении билета на поезд.

Изменены дни курсирования пригородного поезда №6047 сообщением Челябинск – Златоуст (отправление в 18:20). Поезд назначен 22 февраля, 24 февраля отменен.

Пригородный поезд № 6004 сообщением Полетаево-1 – Челябинск (отправление 07:41, курсирует по рабочим дням) отменен 23 и 24 февраля.

Более подробно со всей информацией можно ознакомиться в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на сайте АО «СПК», а также в железнодорожных пригородных кассах.