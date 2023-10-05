Городские зрелищные кассы Челябинска ищут проводников в мир искусства и ярких эмоций, незаменимых помощников жителей в выборе лучших спектаклей и концертов, которые проходят в столице Южного Урала.

На должность билетного кассира городские кассы приглашают интеллигентных дам любого возраста.

«Мы ценим высокую культуру общения, ответственность, внимательность к деталям и готовность обучаться. Предлагаем официальное трудоустройство, достойную оплату труда и возможность получения бонусов и привилегий при посещении мероприятий», - отмечают в кассах.

От всех желающих влиться в коллектив работодатель ждет резюме на электронный адрес: hr@ekb.kassy.ru или звонка по телефону: 247-92-55, 246-00-00.