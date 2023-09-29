Горсад имени Пушкина приглашает челябинцев на благотворительный концерт в помощь бойцам

Городской сад имени Пушкина Челябинска в субботу, 30 сентября, приглашает жителей на благотворительный концерт в помощь участникам специальной военной операции.

Концерт начнется в 14 часов. Он обещает стать ярким культурным событием в жизни южноуральской столицы – организаторы обещали выступления талантливейших артистов и лучших коллективов Челябинска.

С собой на концерт можно принести резиновые сапоги, дождевики, камуфляж, рюкзаки и тактические перчатки, нижнее белье, термобелье, берцы, футболки, свитера, носки, вязаные шапки, балаклавы, хозяйственные перчатки (все, кроме нижнего белья, обязательно должно быть неярких, неброских цветов).

Кроме того, участникам СВО требуются внешние аккумуляторы (power bank) и зарядки для них – в обмотке, черная изолента, черная краска в баллончиках, маскировочные сети, кабели, дизельные генераторы, инструменты для постройки блиндажей, гвозди, утеплитель, газовые баллончики.

«Кроме того, очень нужны финансы – бойцам на технические нужды и горючее для новой поездки. А еще - таблетки от кашля и диареи, температуры, от почек и давления, противовирусные препараты, антисептики, кровоостанавливающие препараты, желудочные средства, обезболивающие, перевязочные материалы, жгуты, влажные салфетки, сухие души. Сигареты, продукты длительного хранения, консервы, сгущенка, чай, кофе, сахар, сухофрукты. Письма солдатам», - отмечают организаторы концерта.

Телефоны для связи: 8 (951) 772-78-19 (Наталия), 8 (905) 837-02-16 (Татьяна).

О всех сборах можно узнавать в группе «Мамины руки» в ВКонтакте.

Отметим, 30 сентября в столице Южного Урала будут отмечать важное событие - годовщину воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией.