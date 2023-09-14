Готовность Челябинской области к отопительному сезону составляет 97,7%

Средний уровень готовности муниципальных образований Челябинской области к отопительному сезону 2023-24 годов по основным направлениям составляет 97,7 процента, сообщил на аппаратном совещании губернатор Алексей Текслер. Глава региона поручил главам муниципалитетов держать этот вопрос на личном контроле, своевременно получить паспорта готовности к отопительному сезону, а также подать тепло в социальные учреждения.

«Главы должны держать на контроле эту тему, все территории должны быть готовы к отопительному сезону, своевременно пройти проверку Ростехнадзора, обеспечить своевременное получение паспортов готовности муниципальных образований», - отметил Алексей Текслер.

Губернатор поручил главам обратить внимание на первоочередную подачу тепла в детские сады, школы, больницы и другие социальные объекты. «Я считаю, что тут можно во всех муниципалитетах эту работу вести, хотя температурный режим, достаточно тепло еще, что там говорить... Тем не менее, я считаю, что по социальным учреждениям эту работу, коллеги, надо уже вести», - подчеркнул глава региона.

Напомним, в муниципальных школьных и дошкольных образовательных учреждениях города Усть-Катава начали включать отопление с 30 августа.

В Златоусте с шестого сентября начали поставку тепла ряду потребителей. «Речь идёт о районах металлургического завода и Северо-Запада, а также улицах Карла Маркса, Сталеваров и Металлургов», - уточнили в городской администрации.

В Магнитогорске еще на прошлой неделе по заявкам руководителей начали подключать объекты социальной сферы: детских садах, школах и больницах.

«Батареи порядка 70 отдельно стоящих садиков теперь горячие, подключены школы на левом берегу, «Родильный дом № 1», «Центральная клиническая медико-санитарная часть», Областной онкологический диспансер № 2», - рассказал директор МП трест «Теплофикация» Вадим Агафонов.

В Челябинске по состоянию на прошлой неделе тепло пришло в 72 социальных учреждения, в большинстве случаев это детские сады и лечебные организации. Все 30 теплоснабжающих и теплосетевых организаций Челябинска предоставили необходимые документы в городскую комиссию УЖКХ, замечания получили 23 из них. В настоящее время полученные замечания устраняются.

В Миассе отопительный сезон 2023-2024 годов начался с 12 сентября для социальных объектов (по индивидуальным заявкам) и с первого октября стартует для объектов жилищного фонда. «На данный момент процент общей готовности многоквартирных домов составляет 98%, теплоснабжающих организаций – 97,8%», - сообщил глава Егор Ковальчук.

В Верхнем Уфалее отопительный сезон стартует 18 сентября. Соответствующее постановление уже подписал глава городского округа Сергей Тарасов. «Процесс подключения к теплу может занять несколько дней, и для удобства жителей составлен график», - уточнили в администрации. В настоящее время в городе активно ведется работа по строительству новой котельной в микрорайоне Никельщиков.

Напомним, решение о дате начала отопительного сезона чаще всего принимаются, когда в течение пяти суток среднесуточная температура наружного воздуха не поднимается выше восьми градусов Цельсия. Но главы муниципалитетов могут и не дожидаться этого момента, а раньше принять решение о подаче тепла в дома.