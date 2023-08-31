Усть-Катав начал подавать тепло в школы и детсады

В школах и детских садах Усть-Катавского городского округа (Челябинская область) начали включать отопление. Соответствующее постановление о начале отопительного сезона подписал глава Сергей Семков.

«В связи с низкой температурой наружного воздуха в утреннее, вечернее и ночное время, главой округа Сергеем Семковым подписано постановление администрации о начале отопительного сезона в школьных и дошкольных образовательных учреждениях округа с 30 августа 2023 года», - сообщили в администрации.

Гендиректору ООО «Теплоэнергетика» предписано обеспечить работу котельных в режиме отопления и горячего водоснабжения муниципальных школьных и дошкольных образовательных учреждений города Усть-Катава с 30 августа 2023 года.

В ряде объектов - школа с. Тюбеляс, начальная школа №6, Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат – пока нет технической возможности подключения. Здесь тепло появится с даты начала отопительного сезона на всех объектах Усть-Катавского округа.

обеспечить отопление и горячее водоснабжение с даты подписания постановления «О

Напомним, решение о начале отопительного периода чаще всего принимаются, когда в течение пяти суток среднесуточная температура наружного воздуха не поднимается выше восьми градусов. Но главы муниципалитетов могут и не дожидаться этого момента, а раньше принять решение о подаче тепла в дома.

Для получения тепла в соцучреждениях руководителям школ, детсадов и больниц достаточно подать заявку.

В 2022 году в Кусинском районе отопительный сезон начался пятого сентября, в Саткинском районе – с восьмого сентября, в Трехгорном и Пластовском районе - с 12 сентября. В Челябинске в середине сентября детсады и школы стали подавать заявки на подачу тепла, а 26 сентября в областном центре стартовал отопительный сезон.

В 2021 году первым был Каслинский район – тепло начало поступать на социальные объекты с восьмого сентября. В Челябинске тепло в многоквартирные дома начали подавать с 17 сентября.