31.08.2023
Анонсы событий и мероприятий на первое сентября (18+)
31.08.2023
Не успеть ни на работу, ни в школу: жители Еманжелинска страдают из-за сокращения автобусных рейсов
31.08.2023
Мошенники выудили у жителя Коркино крупные суммы дважды за месяц
31.08.2023
Спортивный туризм стал доступен для южноуральцев с особенностями здоровья
31.08.2023
Веселые и находчивые «Города N» - в Кубке мэра Москвы
31.08.2023
Пять тысяч первоклассников получили рюкзаки и школьные наборы к первому сентября
Усть-Катав начал подавать тепло в школы и детсады
27.04.2023
Сегодня еще в трех районах Челябинской области отключат отопление, завтра – в четырех
17.04.2023
Жители Челябинска останутся без горячей воды и отопления
26.01.2023
В Сатке тепло в замерзавший дом вернулось только после вмешательства СК
13.01.2023
Жителям 12 домов в Коркино пересчитали завышенную плату за отопление
Какие изменения ожидают школьников в новом учебном году
30.08.2023
«Молодое бабье лето» в Челябинской области началось с затяжных дождей
29.08.2023
В Челябинске ко Дню города состоится 70 праздничных событий
28.08.2023
В понедельник у православных большой праздник - Успение Пресвятой Богородицы
27.08.2023
В Челябинской области стартовал сезон летне-осенней охоты
26.08.2023