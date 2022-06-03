03.06.2022
В челябинском Доме Покровского рассказали пронзительную историю Франца и Фелиции
03.06.2022
На Бажовку – в народном костюме: фестиваль запускает акцию «Сохраним традиции»
03.06.2022
«Ушастые проделки» театра «Омнибус» для Чебаркульской танковой дивизии
03.06.2022
Полицейские Челябинска пока не могут найти второго налетчика на салон сотовой связи
03.06.2022
«20 тысяч лье под водой»: корабли, пираты, подлодка и клад в Историческом музее
03.06.2022
В Челябинске появятся новые выделенные полосы для общественного транспорта
ГРЦ Макеева и «Прометей» подарили детям Миасса яркую летнюю сказку
11.05.2022
Грандиозный салют и гигантская Z на фасаде «Нептуна» покорили сердца миасцев
27.04.2022
Большая уборка: в ГРЦ Макеева стартовала декада чистоты
21.12.2021
Специалист ГРЦ Макеева принял участие во Всероссийском космическом молодежном фестивале
06.12.2021
ГРЦ Макеева посетил зампредседателя правительства РФ Юрий Борисов
«Сказочный дорожник»: Егоров сделает особые проезды для спецтехники на Цвиллинга
02.06.2022
Вопрос «с душком»: кто и куда вывозит мусор со стихийных свалок в Нагайбакском районе?
02.06.2022
Водители: улица Цвиллинга стала местами однополосной с перронами как для электричек
01.06.2022
Бетонный «привет», или Оборотная сторона челябинского благоустройства
31.05.2022
Сергей Гордеев об угрозе транспортного коллапса в Челябинске: Индикатор горит красным
30.05.2022