ГРЦ Макеева и «Прометей» подарили детям Миасса яркую летнюю сказку

На праздничной программе ко Дню защиты детей, организованной АО «ГРЦ Макеева» (Миасс, Челябинская область), играли и веселились сотни ребятишек.

Летнее солнце, хорошее настроение и желание собраться после долгих ограничений - все в этот день способствовало яркому и интересному празднику. Интерактивное мероприятие, над сценарием которого трудились специалисты ДКиТ «Прометей», с первых минут увлекло юных гостей.

Открыл праздник советник генерального директора Государственного ракетного центра по связям с общественностью Иван Бирюков. Он поздравил ребят с международным Днем защиты детей, началом лета, пожелал им с пользой и интересом провести каникулы и как следует повеселиться.

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В одно мгновение площадь перед ДКиТ «Прометей» превратилась в увлекательное пространство со множеством игровых площадок. Целый «Фейерверк безопасных развлечений» (именно так называлась программа детского праздника) приготовили организаторы для ребят и их родителей.

С уже знакомыми и любимыми героями - Джуди и Ником, дети расследовали, как провести летние каникулы безопасно и весело. В этом им помогли Митя - хранитель ДКиТ «Прометей», Золушка, Розочка и Цветан, Симка и Нолик, а также Олаф.

Ребята могли зайти в деревню Троллей, позаниматься в школе полиции «Зверополис», помастерить с Фиксиками и поиграть в любимые игры Олафа. Праздничное настроение создавали творческие коллективы ДКиТ «Прометей», а самые смелые гости танцевали и подпевали артистам прямо на сцене.

Разве может быть праздник без сладостей и подарков? И того и другого организаторы не пожалели. Детей угощали вкусным, ароматным попкорном, а заработанные на интерактивных площадках фишки можно было обменять на билеты в кинозал ДкиТ «Прометей» на сеанс мультфильма.

Как отмечают в пресс-центре ГРЦ Макеева, два часа пролетели незаметно. Довольными остались все: и организаторы, подарившие сказочный праздник, и родители, окунувшиеся в беззаботное детство, и, конечно, самые главные герои дня, от души наигравшиеся и зарядившиеся позитивом на все лето.