Задержан неработающий наркодилер, который планировал сбыть в Магнитогорске крупную партию мефедрона

В Магнитогорске (Челябинская область) полицейские изъяли из незаконного оборота около 600 граммов синтетического наркотика – мефедрон. Сбытчиком оказался местный житель. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Сотрудники подразделений по контролю за оборотом наркотиков и уголовного розыска отдела полиции «Ленинский» УМВД России по городу Магнитогорску задержали неработающего, ранее не судимого местного жителя с крупной партией наркотиков.

«В ходе проведения обыска по месту проживания мужчины полицейские обнаружили и изъяли наркотическое средство синтетического происхождения – мефедрон суммарной массой порядка 575 граммов. Полицейские установили, что подозреваемый планировал сбывать его посредством сети Интернет при помощи организации временных тайников-закладок на территории Магнитогорска за денежное вознаграждение. Также у него были изъяты предметы и средства, используемые для изготовления наркотического средства», - сообщили в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.