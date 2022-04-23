Губернатор и сотрудники министерств Челябинской области наводят чистоту

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и сотрудники министерств региона наводят чистоту в парках и у монументов.

В пятницу, 22 апреля, Алексей Текслер после объезда проблемных дорог Челябинска принял участие в субботнике. Глава региона вместе с главой города Натальей Котовой, министром образования и науки области Александром Кузнецовым и студентами Челябинского энергетического колледжа навели порядок у мемориального комплекса «Скорбящие матери».

«Настроение отличное, я всегда с удовольствием ходил и хожу на субботники. Привести в порядок любимый город - это важное занятие для каждого человека», - отметил губернатор.

По словам Алексея Текслера, в Челябинске порядка 40 тысяч человек ежегодно принимают участие в весенних субботниках. «Я считаю, это правильно», - подчеркнул глава региона.

Коллектив регионального министерства финансов практически в полном составе провел традиционный субботник на Алом Поле. «В порядок привели Аллею финансистов, высаженную четыре года назад в преддверии 100-летия финансовой системы Челябинской области», - сообщили в пресс-службе минфина.

Напомним, в 2018 году сотрудники минфина высадили на Аллее финансистов 35 деревьев, которым дали необычные названия – «липа бюджетная», «рябина доходная» и «клен сбалансированный». «Деревья, получившие при посадке звучные финансовые имена, стойко пережили уральскую зиму и уже готовы распустить свои первые листочки», - рассказали в министерстве.

Коллектив минфина регулярно ухаживает за посадками и проводит ежегодный субботник на прилегающей территории.

Сотрудники министерства здравоохранения региона, в том числе руководитель Юрий Семенов и его замы, провели субботник в экопарке на северо-западе Челябинска. «Заглядывали везде - кусты и овраги, - рассказали в минздраве. - Собрали 50 мешков мусора».