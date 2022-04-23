24.04.2022
Анонсы событий и мероприятий на 25 апреля
23.04.2022
Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлен до первого мая
23.04.2022
В Челябинске стартовал ремонт дороги на улице Академика Макеева
23.04.2022
В Челябинске на одном из перекрестков опрокинулся большегруз
23.04.2022
Пасхальное послание митрополита Челябинского и Миасского Алексия
23.04.2022
В Челябинской области отмечен рост суточного числа заболевших ковидом жителей
Губернатор и сотрудники министерств Челябинской области наводят чистоту
25.04.2022
Южноуральцы отметили Пасху
23.04.2022
Текслер согласовал административно-территориальные преобразования в Коркинском районе
23.04.2022
С Комсомольского проспекта в Челябинске уберут велодорожки
23.04.2022
Алексей Текслер проинспектировал челябинские дороги: новые повороты и старые тупики
Православные Челябинской области готовятся к встрече Пасхи Христовой
22.04.2022
Челябинский фотограф Александр Кондратюк: людей надо любить
21.04.2022
Челябинскую область критикуют за нацпроекты «Образование» и «Демография», но ситуация поправима
21.04.2022
В школе Челябинска 25 апреля состоится первая церемония подъема флага и исполнения гимна
20.04.2022
Раненый командир Т72 из Чебаркуля - о лечении, компенсациях и боевом духе
19.04.2022