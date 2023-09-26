Губернатор призвал южноуральцев выбрать дорожные приоритеты на 2024 год

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер попросил жителей помочь в выборе дорожных приоритетов на 2024 год.

«Вы всегда мне очень помогаете в выборе приоритетов, подсказываете, на какие дороги обратить внимание в первую очередь. Сейчас формируем планы следующего года. Участвуйте, пишите в личные сообщения», - обратился к жителям на своей странице в соцсетях глава региона.

Уже появились и первые предложения: «… дорога до пос. Новобурановка Агаповский район. Чего ждём? Когда из-за состояния дороги скорая не сможет проехать или пожарная? Кулуево-Яраткулова - тоже ужас, а не дорога», дороги в поселке Горняк Копейского городского округа.

Алексей Текслер напомнил, в Челябинской области, начиная с 2019 года, все без исключения города и районы получают средства на дорожный ремонт.

В 2023 году планируется отремонтировать 800 километров дорог, из которых 710 региональные и муниципальные дороги. Средства на эти цели направляются из регионального бюджета и в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Помимо ремонта дорог идет и новое строительство. В этом году будет построено 80 километров. «Где-то переводим дороги из щебня в асфальт, например, от Верхнего Уфалея до границы со Свердловской областью, Рождественка – Мордвиновка в Увельском районе и другие», - рассказал глава региона.

Кроме того, в этом году выделены дополнительные средства тем муниципалитетам, где есть проблемы и которые готовы своевременно выполнить ремонтные работы. Это Копейск, Миасс, Златоуст, Касли, Озерск, Аша. Большой объем ремонтов в Магнитогорске. В текущем дорожном сезоне выделено дополнительное финансирование на ремонт автодороги Южноуральск-Магнитогорск. Челябинская область дополнительно получила на дороги 146 миллионов рублей из федерального бюджета (высокие темпы работ на Южном Урале были отмечены на федеральном уровне).

В целом на сегодня выполнено 80% от общего объема работ. «Приоритет для дорожных служб понятен - сроки и высокое качество. За этим всегда следим», - подчеркнул губернатор.

Напомним, губернатор Челябинской области Алексей Текслер анонсировал «Дорожный рывок», выступая с обращением к Законодательному собранию области. «Мы увеличили объемы дорожных работ в последние три года по сравнению с предыдущими в 2,5-3 раза, - отметил Алексей Текслер и заверил. - В целом в этом году Челябинскую область ждет большой “дорожный рывок”».

В 2023 году по решению губернатора на муниципальные дороги был выделен дополнительно один миллиард рублей, который будет направлен на значимые объекты Челябинской области.