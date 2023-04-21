Гусь на передовой: блокпост в зоне СВО охраняет пернатый «Дрон»

В зоне специальной операции есть удивительный военнослужащий – он пернатый, с позывным «Дрон». Гусь должен был стать обедом для бойцов, но парни пожалели птицу и оставили жить у себя в качестве домашнего любимца.

Гусь оказался не промах. И теперь отважно охраняет блокпост, отгоняет непрошеных гостей. Вот такая удивительная история – бойцы не стали готовить из пернатого жаркое, как это задумывалось местными жителями, которые преподнесли гуся военным в качестве съедобного подарка, а гусь в долгу не остался и сам себя принял на службу. И служит нашим бойцам умная птица верой и правдой.

Чудесную, добрую историю представителям Народного фронта в Челябинской области рассказали участники «Боевого братства», которые доставили гуманитарную помощь в региональный исполком ОНФ и которые часто лично бывают на линии соприкосновения – доставляют гуманитарную помощь.

«В один из приездов на блокпосте их встретил – внимание – гусь обыкновенный. Впрочем, обыкновенным его вряд ли можно назвать. Самый настоящий военный!» - шутят в Народном фронте.

Интересно, что бойцы не просто отказались готовить гуся себе на обед. Они еще и дом ему построили и позывной дали – «Дрон». Оказалось, пернатого подарили бойцам местные жители на праздник, чтобы ребята приготовили жаркое. Но парни пожалели гуся и оставили жить у себя. Соорудили ему дом и даже дали позывной – «Дрон». Пернатый очень смышленый, рассказывают парни, своих знает в лицо. А чужих на территорию не пустит. При этом «Дрон» невероятно ласковый, обожает, когда его гладят и берут на руки. К пернатой «боевой единице» военнослужащие относятся с уважением, говорят: «Дрон» - незаменимый боец».