21.04.2023
В Челябинске временно изменится маршрут следования трамвая №18
21.04.2023
Возобновляются полеты из Челябинска в московский аэропорт Внуково
21.04.2023
В Челябинской филармонии пройдет этап
21.04.2023
В Челябинске закроют движение по Краснопольскому проспекту
20.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на 21 апреля (18+)
20.04.2023
В Челябинске продолжается облава на нелегальных мигрантов
Гусь на передовой: блокпост в зоне СВО охраняет пернатый «Дрон»
21.04.2023
Витторио Джильотти: «Европейские «миротворцы» своим молчанием поддерживают поджигателей войны»
18.04.2023
Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» и штаб национальной гвардии «Восток» (ВИДЕО)
12.04.2023
Джон Паркер: Новый фашизм расползается по миру из Соединённых Штатов
11.04.2023
Четверо южноуральцев, попавших в плен, вернулись в Россию (видео)
В России зарегистрированы первые случаи заражения новым подвидом ковида «Арктур»
20.04.2023
Алексей Текслер предложил распространить льготную ипотеку на вторичное жильё
19.04.2023
В Челябинской области в начале этого года уменьшилась естественная убыль населения
18.04.2023
Алексей Текслер озвучил предложения по дальнейшему экономическому развитию
17.04.2023
У православных началась Светлая Пасхальная Седмица
17.04.2023