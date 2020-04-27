Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» поддержали ветеранов клуба в период коронавируса

ХК «Металлург» из Магнитогорска (Челябинская область) принял решение организовать акцию поддержки ветеранов городского хоккея, находящихся дома в условиях самоизоляции. Кроме продуктового набора, каждый из них получил и материальную поддержку.

Один из кабинетов спортивной арены превратился в центр сбора предметов первой необходимости. Как сообщили в пресс-службе хоккейного клуба, это консервы, крупы, бакалея, бытовая химия. Всего в наборе для ветеранов хоккея - 38 позиций. Они ковали славные победы «Металлурга» и сейчас нуждаются в поддержке.

«Если такая ситуация в России получилась, то что сделать. Мы помним наших ребят, наших хоккеистов, тренеров. У Спивака мы были сегодня, легендарный человек. Сейчас ему уже 80 с лишним лет. Но он до сих пор катается и играет в футбол. Мы ко всем, кто у нас в списках, заедем», - рассказал помощник вице-президента ХК «Металлург» Виктор Сухов.

Соблюдая все меры предосторожности, сотрудники клуба собрали внушительные продуктовые наборы, а осуществить бесконтактную доставку по одиннадцати адресам вызвались Илья Авраменко, Егор Коробкин, Никита Рожков и Павел Дорофеев. Они соблюдали все правила предосторожности.

«Приятно делать добрые дела и понимать, что можем помочь тем людям, которые начинали хоккей в Магнитогорске. Мы им благодарны, мы их помним и стараемся брать пример с них. Хочется помочь им», - сказал нападающий ХК «Металлург» Илья Авраменко.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», 31 марта губернатор региона Алексей Текслер подписал распоряжение, обязывающее южноуральцев находиться по месту прописки или пребывания и воздерживаться от выхода на улицу без крайней необходимости. Исключением являются случаи обращения за экстренной помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью. Особенные рекомендации даны пожилым людям. Они сейчас находятся в особой зоне риска.