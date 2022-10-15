15.10.2022
Ложными оказались сообщения о «минировании» 30 зданий образования
15.10.2022
В субботу в Челябинск доставят ковчег с частицей мощей блаженной старицы Матроны
14.10.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
14.10.2022
В Тракторозаводском районе Челябинска появился новый благоустроенный уголок
14.10.2022
Обязанности первого замминистра сельского хозяйства Челябинской области возложили на Литвинова
14.10.2022
К чуриловцам вернулась вода
Хор Турецкого выступает сегодня в Чебаркульской дивизии
Для мобилизованных и семей военнослужащих два концерта даст коллектив народного артиста Михаила Турецкого
15.10.2022
Алексей Текслер встретился с мобилизованными
14.10.2022
Заключенные из Челябинской области собираются в зону СВО
14.10.2022
Одесситы верят: Россия избавит их от украинского неонацизма
14.10.2022
Предприятия Челябинской области переформатируют свои производства под нужды армии
«Синара» приступила к модернизации троллейбусной инфраструктуры в Челябинске
13.10.2022
Текслер призвал глав выбирать более скромные форматы празднования Нового года
13.10.2022
Герой СВО из Карабаша
12.10.2022
Текслер распорядился отменить аукционы по закупке коньяка и вина за бюджетные средства
11.10.2022
Для Украины настал Судный день
10.10.2022