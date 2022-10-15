Хор Турецкого выступает сегодня в Чебаркульской дивизии

Сегодня, 15 октября, состоится два концерта хора Турецкого в Чебаркульской дивизии (Челябинская область).

В эти минуты начинается выступление народного артиста Михаила Турецкого и его коллег в клубе 90-й гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа. В зрительном зале находятся мобилизованные и раненые бойцы, проходящие курс реабилитации, как передает с места событий корреспондент агентства Инна Шемаева.

На втором концерте хора Турецкого, который состоится тоже сегодня, зрителями станут семьи военнослужащих.

Еще до начала тура Михаил Турецкий говорил о том, насколько в данный момент соотечественники нуждаются в поддержке и укреплении силы духа. За счет музыки и искусства может быть создан правильный эмоциональный фон, по его мнению. Артист выразил готовность вдохновлять россиян, укреплять их веру в Родину, а также заряжать патриотизмом и желанием трудиться на благо страны.

И как признался перед концертом мобилизованный челябинец Дмитрий, который скоро отправится на спецоперацию танкистом, для настроения выступления артистов действительно важны.

Надо отметить, что культурная программа для мобилизованных подготовлена насыщенная. На завтра, 16 октября, запланированы выездные концерты мобильных концертных бригад на полигон. Участвовать в них будут артисты Челябинской филармонии и Чебаркульского городского округа, как сообщает пресс-служба министерства культуры Челябинской области. В дальнейшем в концертных бригадах выступят областные театры и коллективы муниципальных образований.

Кроме того, челябинские учреждения культуры готовят для мобилизованных книги, фильмы из золотой коллекции советского кино, выставки через VR-очки и touch-панели, - все, что поможет способствовать психологической разгрузке.