Инспекторы областного ГИБДД помогли водителям, застрявшим на трассе

Инспекторы ДПС областного управления ГИБДД оказали помощь водителям, оказавшимся в сложной ситуации на дороге.

Около 12 часов ночи 13 февраля на 52 километре автодороги «Подъезд к городу Екатеринбургу» возникла техническая неисправность у междугороднего автобуса, двигавшегося по маршруту «Екатеринбург – Челябинск», в котором находилось 15 пассажиров. Водитель связался с транспортной компанией для отправки другого автобуса, но мужчина, управляющий подменным транспортом, не смог обнаружить на трассе сломанный автобус. На помощь прибыл экипаж областного полка ДПС, который сориентировал водителя, двигавшегося на помощь. Пассажиры были пересажены в другой автобус, а неисправный отбуксирован к месту проведения ремонта.

«В эти же сутки полицейские заметили грузовой автомобиль, который стоял на проезжей части и перекрывал полностью одну полосу движения. Оказалось, что у грузовика лопнуло правое заднее колесо. Для обеспечения безопасности дорожного движения сотрудники ДПС с помощью проблесковых маячков на патрульном автомобиле обозначили проблемный участок, осуществили регулировочные действия и помогли водителю автотранспорта заменить колесо. Через 40 минут грузовой автомобиль смог продолжить движение», - сообщили в региональном полицейском главке.

Еще один инцидент произошел около двух часов ночи на 127 километре автодороги «Челябинск-Троицк». Водитель грузового автомобиля Газель не справился с управлением и в результате заноса совершил съезд в кювет. Выбраться из сугроба самостоятельно он не смог. На помощь пришли сотрудники ГИБДД.