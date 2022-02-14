14.02.2022
РМК инвестировала в обновление коркинской «Березки» 235 миллионов
14.02.2022
Инспекторы областного ГИБДД помогли водителям, застрявшим на трассе
14.02.2022
За выходные заболело ковидом более 10 тысяч южноуральцев, умерло - 34
14.02.2022
В Челябинске подрядчик бросит больше сил на отлов бездомных животных
14.02.2022
Калининский район останется без воды
14.02.2022
Директор горсада имени Пушкина уволился
Инспекторы областного ГИБДД помогли водителям, застрявшим на трассе
Ольга Селезнёва: Мы привыкли всё исполнять с нашим русским «Эх!» - от души
14.02.2022
Не сделал Куляшов, не сделает и Ксензов: двустороннему движению на Советской и Пушкина не бывать
11.02.2022
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий
10.02.2022
Челябинскому бору теперь угрожает метро: общественники выступают против новой станции
09.02.2022
Челябинский городской бор: застроить нельзя запретить
09.02.2022