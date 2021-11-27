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26.11.2021

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Общество
27.11.2021 20:42
Фото: Валерий Иванов

Инстинкт охотницы

Счастливая Лена, а вернее Елена Сергеевна, летела домой как на крыльях. Ещё бы не лететь, ведь сегодня гороно выделил им с Вадькой путёвку на учительскую базу отдыха! Провести две недели с десятилетним сыном на берегу прекрасного озера – это ли не счастье! Она представляла, как обрадуется сынишка, как загорятся его глаза! И правда, узнав о поездке на базу, Вадик бросился к маме и чуть не задушил её в своих мальчишечьих объятиях.

Соседями по домику на базе отдыха оказались Вагановы - спортивная семья из трёх человек: папы, мамы и двенадцатилетнего сына. Родителей мальчика можно было принять за брата и сестру: оба высокие, темноволосые, кареглазые. Михаил работал в бассейне тренером по плаванию, а Маша в детской спортивной школе вела секцию скалолазания. Сын Серёжка, внешне очень похожий на родителей, тоже выглядел настоящим спортсменом.    

Вадька мигом с ним подружился, и они с Серёжей начали вести свою особую жизнь. Спортивная площадка для детей на базе была просто великолепна! Там и на озере друзья проводили большую часть времени.

А Лена, конечно же, подружилась с Машей. Они были почти ровесницами:  обеим немного перевалило за тридцать. Обе оказались заядлыми волейболистками и вечерами допоздна перекидывали через сетку мяч. Всегда набирались полные команды. Миша, Машин муж, играл не постоянно. Чаще по вечерам он уходил рыбачить, иногда брал с собой и мальчишек.

Лена с хорошей завистью смотрела на своих соседей. Ей всё в них нравилось: Машино остроумие и веселье, Мишина сдержанность. Казалось, они дополняют друг друга во всём. И сын их ей тоже был очень симпатичен. Она радовалась, что её Вадик с ним подружился. Эта дружба явно пойдёт ему на пользу. Глядишь, увлечётся спортом. Да и рыбалки для сына тоже полезны, пусть научится общаться с взрослым мужчиной. Тем более что Миша  казался ей образцом отца и мужа. Правда, она почти не слышала его голоса: сосед по домику был весьма молчалив. Зато Маша оказалась общительной и своей, что называется, в доску. С ней можно было поделиться всем, что наболело. Как-то легко Лена рассказала ей о своей неудавшейся семейной жизни.

Наверное, она поторопилась с замужеством, не узнав как следует своего будущего мужа. А он не выдержал  испытаний её школьной жизнью. Конечно, то тетради, то подготовка к урокам, то бесчисленные совещания и педсоветы… А кто же будет семьёй-то заниматься? Ушёл, вернее, уехал в свой родной город. Теперь у него уже другая семья и жена-повариха. Другие дети, и ему не до Вадика. Алименты небольшие, правда, посылает.  Маша посочувствовала и спросила: «Неужели за пять лет ты так никого не встретила?» «Нет, - ответила Лена. - Да и когда мне знакомиться-то, да и где? Ещё и о Вадике думать надо!»

Новая Ленина подруга настоятельно советовала ей начать устраивать личную жизнь. «Ты же ещё совсем молодая! - твердила Маша. – Никто тебе счастье женское на блюдечке не принесёт! Надо искать хорошего человека. В коллективе вашем женском, понятное дело, мужиков нет, но ведь есть подруги с мужьями. А у них, у мужей, наверняка есть холостые друзья!» Конечно, Лена и сама понимала, что ей никак не хочется всю жизнь провести в одиночестве.  Сынуля когда-нибудь вырастет и вылетит из родного гнезда – это очевидно. «Будем искать!»,- процитировала она знаменитые строчки из комедии Гайдая.

Время на отдыхе пролетело незаметно, отпускники вернулись домой. Лена и Маша, конечно же, обменялись адресами и городскими телефонами (мобильных в начале 90-х годов ещё ни у кого не было). Но за лето молодые женщины так и не созвонились и, естественно, не встретились, хотя при расставании и обещали друг другу  не теряться.

В начале сентября, возвращаясь с работы,  Лена лицом к лицу столкнулась с Машей на улице. Они очень обрадовались друг другу. Правда, Лена обратила внимание на какую-то грустинку в глазах новой подруги. Немного поговорили, повспоминали совместный отдых… «Лена, у тебя есть немного времени?» – вдруг спросила Маша. Лена поняла: что-то случилось, и Маше хочется ей рассказать об этом. «Конечно, есть, своё я сегодня отработала, Вадик у бабушки. Пойдём в парк, посидим на лавочке или погуляем, и ты мне всё расскажешь! Я же вижу, что с тобой что-то не так!»

В парке выбрали скамеечку в укромном месте, присели. «Смотри, Ленка, красота-то какая! Просто осенняя сказка! - и тут же Маша переключилась на свою боль. - Ах, если бы ты знала, как мне сейчас плохо! Не просто плохо, а паршиво! Паршивее не бывает!»

И Маша начала рассказывать. Лена старалась не перебивать.

- Знаешь, Ленка, если бы мне кто-то совсем недавно сказал, что я буду выслеживать своего мужа, прятаться за деревьями и вообще идти по его следу, как ищейка, я бы не поверила. Дело в том, что мне изменяет муж. Да-да, не удивляйся! Мой молчаливый и такой надёжный, как мне казалось! Ты, возможно, удивишься, но первой изменила я.  Миша ничего об этом не знает. Я думала, он меня любит и никуда от меня и Серёжки не денется. Моя же измена была несерьёзной, случайно всё произошло. А вот у него, наверное, всё серьёзнее. Она новая тренерша из его бассейна. Молодая, красивая, одинокая. Вскоре после её появления я почувствовала его охлаждение ко мне. Стала подозревать в неверности, но были нужны доказательства. И я решила пойти к нему на работу к концу рабочего дня. И что я увидела? Они вместе вышли из бассейна, он её обнимал и так в обнимку они и отправились к ней домой. Я шла за ними, пряталась за деревьями…  Ты не представляешь, как это унизительно! Дома я его ни о чём не спросила, хотя пришёл он поздно. Решила занять выжидательную позицию. А вот слежку проводила почти каждый день. Занятия в моей секции заканчиваются раньше, чем в бассейне. И вот я вместо того чтобы идти домой, плетусь к бассейну и из своего укромного места веду наблюдение. Я где-то читала об инстинкте охотницы. Правда, она выслеживает потенциальных женихов, чтобы с ними познакомиться, а потом выйти замуж. Я же охочусь за собственным мужем. Всё очевидно, он мне изменяет, а мне нужны какие-то ещё доказательства. Я даже сама не понимаю, что я пытаюсь себе доказать: его неверность или его невиновность. Миша часто бывает у неё, дома молчит, ничем не объясняя свои задержки с работы. И я молчу. Но, знаешь, это его постоянное молчание начинает раздражать! Я сама не знаю уже, чего  хочу: чтобы он остался со мной или уже чтобы  ушёл к ней – своей новой пассии. Слушай, Лен, а давай ты пригласишь нас к себе под каким-нибудь предлогом! Ну, например, принести картошки, у нас много, а у тебя скорее всего нет. Пообщаемся. Может быть, я с твоей помощью разберусь в себе! Сама не знаю, что делать.

Лена согласилась помочь подруге, и на следующий день к ней пришли супруги Вагановы с мешком картошки. Эти посиделки оказались совсем напрасными. Как ни пыталась Лена «разговорить» Михаила, у неё ничего не вышло. Он упорно молчал, иногда улыбался какой-нибудь шутке и всё. Трудно было понять, что у него на уме. Лена подумала, может, эта его сдержанность, эта его молчаливость просто идёт от душевной пустоты. Кто знает! Сейчас Миша не был ей симпатичен. Она вспоминала его и Машу на отдыхе. Какой гармоничной парой они ей казались тогда!

Маша пришла через неделю и сказала, что они с мужем расставили все точки над «и». После выяснения отношений Михаил собрал вещи и ушёл к своей тренерше-пловчихе.

А Маша и Лена стали неразлучными подругами. Теперь их объединяло женское одиночество.  Но вскоре у Маши появился друг, он был моложе её на пять лет. Лена тоже познакомилась с молодым мужчиной, весёлым и обаятельным. Случилось это  на автобусной остановке. Потом выяснилось, что неунывающий весельчак - человек хорошо выпивающий. Машин молодой человек тоже оказался другом зелёного змия. Но Лена сразу прекратила всяческие встречи, а Машин роман приобрёл вялотекущее течение.

Прошёл год. В жизни Лены произошли счастливые перемены: она вышла замуж за своего коллегу. Алексей недавно развёлся и переехал к своим родителям из областного города. Инженер по образованию, он стал преподавать физику в Лениной школе. Так они и познакомились, оказались родственными душами и вскоре поженились. С Машей Лена по-прежнему виделась часто. Подруга никак не могла порвать отношения со своим Славкой, хотя они уже давно себя исчерпали.

Как-то вечером Маша забежала к подруге вся взбудораженная и… счастливая.

- Ленка, - с порога начала делиться своей радостной новостью Маша, - представляешь, я месяц назад на улице с мужиком познакомилась! Я вышла на улицу подышать, уже темнело. Ко мне подошёл прилично одетый мужчина и сказал, что ему безумно нравятся высокие женщины. А он сам ростом с меня. Но, знаешь, довольно-таки приятный! От него чуть попахивало алкоголем, он объяснил, что у него сегодня день рождения. Ему исполнилось сорок. Он предприниматель. Сразу пригласил меня в ресторан, я, представь себе, согласилась. А после мы пошли ко мне, благо, Серёжка ушёл ночевать к бабушке. Я тебе не стала ничего рассказывать, боялась сглазить! Ленка, мне кажется, я влюбилась! Но здесь есть одно «но»: он женат. Правда, сказал, что с женой они уже давно чужие люди, к тому же она старше него на пять лет. Он говорит, что она маленькая и толстенькая. А интересы у неё чисто бытовые. А ещё у него двое детей: дочери, одной двадцать лет, второй восемнадцать. Как ты думаешь, я же не лишу их отца? Они ведь уже взрослые!

Лена не знала, что сказать подруге. Время покажет. Возможно, Борис (так звали Машиного возлюбленного) разведётся с женой и женится на Маше. Подруга с сияющим лицом рассказывала, что Боря клянётся ей в любви и говорит, что ещё ни к одной женщине не испытывал подобных чувств.

Что же показало время? Прошло три года. Маша по-прежнему встречалась с женатым мужчиной. Он с иронией рассказывал ей о своей маленькой и толстенькой жене с «бытовыми интересами», но разводиться с ней не спешил. Уверял, что с ней у него нет никаких отношений. Однако жил он в семье. Встречались они у Маши, а также ездили отдыхать на базы отдыха. Однажды на неделю уехали в санаторий. Вернулась Маша через два дня. Она со смехом рассказывала подруге о том, как туда явилась Борина жена.

- Как я успела выскочить из номера, когда Борис в окно увидел свою жену! Она оказалась той ещё охотницей! Видимо, что-то подозревала! Выходит, ей не всё равно! Зато хоть я на неё посмотрела. Действительно, наша Света (Маша уже давно называла так вторую половинку своего любимого) небольшого роста и довольно упитанная! Борис изобразил радость по поводу её приезда, а мне пришлось одной возвращаться домой. Жена осталась с ним. Ленка, всё равно он меня любит, а не её! Только не понимаю, почему он не бросает её, нелюбимую?  Когда спрашиваю, он уходит от разговора. Ну, ничего, всё равно мы будем вместе! Вопрос времени!

Прошло ещё восемь лет. Борис по-прежнему жил на две семьи. Вернее, жил он со своей нелюбимой женой. Его дочери вышли замуж, родились  внуки. Маша была в курсе всех его дел, он по-прежнему в красках рассказывал ей о своей маленькой и толстенькой жене. За эти годы ей удалось несколько раз выследить своего мужа (об этом любимой женщине рассказал сам Борис), то есть о Машином существовании она знала.  Знала, но ничего не предпринимала. Возможно, её устраивало то, что муж всё-таки жил дома. Маша по-прежнему звала жену Бориса «наша Света» иногда добавляла слово «охотница».

Однажды Лена спросила подругу:

- Слушай, а зачем Боря постоянно рассказывает тебе о своей жене, к тому же постоянно посмеивается над ней? Она же мать его детей, у них внуки! Маш, а ты бы ему не позволяла этого делать, некрасиво как-то! Ты же сама прошла через измену мужа, знаешь, каково быть брошенной!

Маша отшутилась:

-Ну, пусть ещё кто-нибудь побудет в моей шкуре! А чем ей плохо? Боря её содержит, детям помогает! Какие к нему претензии? Да и я уже привыкла к такой жизни, но всё-таки ещё мечтаю пожить с ним под одной крышей!

Мечта Маши сбылась через год. Борис купил однокомнатную квартиру, в неё он привёл Машу. Серёжа, её сын, был уже вполне самостоятельным человеком. Так что ничего не препятствовало счастью людей, которые уже больше двенадцати лет, по сути, были вместе.

Но всё чаще и чаще Маша признавалась Лене, что почему-то не чувствует себя счастливой. Раньше было лучше! Были встречи, частые и не очень, была какая-то острота в отношениях. А сейчас… Частенько Борис был не в духе, появлялись проблемы в бизнесе, были какие-то неурядицы у детей… Он уставал. Стал по мелочам придираться к Маше, а то и просто ревновать. Маша недоумевала:

- О чём он? Какие могут быть измены в моём возрасте! Я столько ради него вынесла, а он мне как-то сказал, что я могу быть только вечной любовницей. Не знаю, что он имел в виду! Знаешь, Ленка, а ещё он очень даже жадноват. Нет, что касается его бывшей семьи – то тут-то всё в порядке. На дочерей, внуков и «бывшую» он денег не жалеет. А мне приходится на всём экономить, мне кажется, что я даже больше вкладываю в наше хозяйство, чем он. Что делать-то? Но я его люблю, конечно же, люблю!

Всё разрешилось после  девяти лет совместной жизни. Борис как-то сказал, что он устал и хочет жить один. Маша молча собрала вещи и ушла. Потом она узнала, что он вернулся к своей маленькой толстенькой жене с узкими взглядами на жизнь, и был принят.

Лена не знала, чем и как утешить подругу. Маша переживала предательство любимого очень тяжело, а потом собралась и уехала в другой город к сестре.  Нашла работу, не связанную со спортом.  Там встретила  мужчину, который уже давно  был одинок. Маша вышла за него замуж. Не сразу она оценила его заботу, его внимание. Всё вспоминала своего Бориса. Но постепенно поняла, что с этим человеком ей очень спокойно и уютно. Лена очень радовалась за свою подругу. А как-то на улице она встретила Бориса, остановились, поболтали о том о сём… Лена понимала, что ему хочется узнать о Маше, но она выдерживала характер. И только когда стали прощаться, Лена сказала:

- Знаешь, Боря, а ведь Маша вышла замуж. Да, у неё всё хорошо, муж даже её маме помог купить квартиру по соседству. А я ведь думала, что ваша с Машкой любовь на всю жизнь, вы ведь столько лет были рядом! Не жалеешь, что всё так получилось?

Борис просто пожал плечами. А Лена не могла понять, почему так бывает в жизни. Ради любви герои этой истории шли на всё: на ложь, измену, даже подлость. А куда потом делось то чувство, за которое много лет шла настоящая борьба?! Вопрос остаётся открытым.  

    

 

Автор: Тамара Николаева
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  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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27.11.2021 10:45

Добрая, терпеливая и… с чувством юмора: челябинцы назвали главные качества хорошей мамы

27.11.2021 10:33

Миасские депутаты подняли плату за содержание жилфонда в интересах жителей «бесхозных» домов

26.11.2021 19:05

В Челябинской области растет число заболевших ОРВИ и ковидом среди школьников

26.11.2021 18:35

Кражей люков и решеток на улице Конструктора Духова в Челябинске заинтересовалась прокуратура

26.11.2021 18:09

ММК: в центре внимания – социальные проекты

26.11.2021 18:02

В субботу в Челябинской области – местами снег, в воскресенье – без осадков

26.11.2021 17:51

Анонсы событий и мероприятий на выходные

26.11.2021 17:08

Победительница реалити-сериала «Солдатки» из Челябинска Ксения Козлова: «Я пришла в спецназ за волевым характером»

26.11.2021 17:07

В Миассе избран новый почетный гражданин города

26.11.2021 16:16

Операторы обеспокоены возможной блокировкой с первого декабря миллионов сим-карт

26.11.2021 15:40

В Челябинске выросло число безработных

26.11.2021 14:14

В Магнитогорске оставляют льготы на дополнительное образование детей

26.11.2021 14:12

Ко Дню матери администрация Курчатовского района подготовила большой праздничный концерт

26.11.2021 13:59

Число премиальных клиентов СберПервого превысило 100 тысяч

26.11.2021 13:50

В Кыштыме молодой строитель сорвался с семиметровой высоты

26.11.2021 13:49

Горячий мяч: имя чемпиона Бразилии по футболу зрители Wink узнают в прямом эфире

26.11.2021 13:32

Транспортная реформа: передвигаться по челябинским проспектам скоро станет легче

26.11.2021 13:19

Делом экс-замглавы Челябинска Извекова и первого замглавы Саткинского района Баранова займутся следователи Екатеринбурга

26.11.2021 12:26

Лучший работодатель: ММК завоевал «золото» рейтинга Forbes

26.11.2021 12:25

В Челябинске продлили ограничение движения на перекрестке Разина и Овчинникова

26.11.2021 12:24

Дело о горке: СК подозревает должностных лиц администрации Калининского района Челябинска в халатности

26.11.2021 12:23

В Челябинске открыли еще один бесплатный пункт ПЦР-диагностики

26.11.2021 12:22

За сутки ковид подтвердили у 649 южноуральцев, в том числе восьми школьников

26.11.2021 11:49

В Челябинской области закрыли еще три ковидные базы

26.11.2021 11:29

В Магнитогорске готовятся к принятию бюджета

26.11.2021 11:25

Сотрудники УФСБ пресекли срыв государственного оборонного заказа на Южном Урале

26.11.2021 11:23

В Челябинской области тренер, переехавший на работу в малый город или село, получит миллион

26.11.2021 10:12

Работники ЧТЗ обратились к губернатору: Завод гибнет от рук неумелых хозяев

26.11.2021 09:54

В Челябинске вынесли приговор сожителям-детоубийцам

26.11.2021 09:43

В Челябинске отключили светофоры на трех перекрестках

26.11.2021 09:30

В Челябинской области увеличили выплаты жертвам политических репрессий

25.11.2021 20:34

Главврач ЧОКБ Дмитрий Альтман отмечен Благодарностью главы Совфеда

25.11.2021 19:52

Суд оставил Ивана Белавкина под арестом

25.11.2021 19:42

В Челябинске по факту кражи канализационных решеток рядом со школой возбуждено уголовное дело

25.11.2021 19:13

В пятницу в Челябинской области морозы отступят

25.11.2021 18:34

Официальный сервисный центр Whirlpool Corporation открыл свои двери жителям Екатеринбурга

25.11.2021 18:16

Южноуральцев приглашают принять участие в конкурсе «Лучшая елочная игрушка»

25.11.2021 18:06

Анонсы событий и мероприятий на 26 ноября

25.11.2021 17:53

В Челябинской области 258 классов и три школы отправлены на карантин по ОРВИ, два – по ковиду

25.11.2021 17:42

Источник излучения на улице Труда в Челябинске ликвидирован

25.11.2021 17:31

В Челябинской области ежесуточно ковид обрывает жизни 30 человек

25.11.2021 17:10

В Магнитогорске открываются «Коридоры власти»

25.11.2021 17:10

Большой театр представит челябинскому зрителю легендарный балет «Жизель»

25.11.2021 17:04

Проект бюджета Челябинской области на 2022-2024 годы принят в первом чтении

25.11.2021 17:00

Прокурор предложил посадить бывшего гендиректора челябинского аэропорта на 3,5 года

25.11.2021 16:10

Песков прокомментировал инцидент с антипрививочниками в Челябинском Заксобрании

25.11.2021 15:10

СК возбудил уголовное дело по факту гибели молодых ребят в Златоусте

25.11.2021 15:09

Челябинский перевозчик передумал снижать стоимость проезда на 39-й маршрутке

25.11.2021 14:37

Депутаты ЗСО Челябинской области одобрили проекты ФЗ о введении QR-кодов на транспорте

25.11.2021 14:28

Челябинский театр оперы и балета в преддверии Нового года покажет «Волшебный посох Деда Мороза»

25.11.2021 13:58

Прокуратура Челябинской области организовала проверку по факту гибели четырех молодых людей в Златоусте

25.11.2021 13:56

Бюджет Челябинской области пополнился еще на четыре миллиарда

25.11.2021 13:11

В доме на Аносова в Златоусте найден пятый труп

25.11.2021 12:22

Сбер наградил челябинскую управляющую компанию за экологичность

25.11.2021 12:11

Оптика «Ростелекома» обеспечит трансляцию cобытий седьмого международного фестиваля искусств «МАЧФЕСТ» в Челябинске

25.11.2021 12:01

Экс-глава Каслинского района заплатит более двух миллионов рублей за уничтожение объекта культурного наследия

25.11.2021 11:51

Жители новостройки в Юрюзани пожаловались общественникам на отсутствие тепла и горячей воды

25.11.2021 11:44

ЗСО Челябинской области утвердило свою половину нового состава облизбиркома

25.11.2021 11:32

В Сосновском районе Челябинской области – новый прокурор

25.11.2021 11:04

В Историческом музее открылась выставка в честь столетия челябинского театра драмы

25.11.2021 10:59

В Челябинской области смягчат условия получения звания ветеран труда региона

25.11.2021 10:39

Опасный путь в школу: в Чурилово украдено 35 решеток ливневой канализации, установленных на новой дороге

25.11.2021 10:28

Путин поручил проанализировать, как вакцинация влияет на показатели смертности и продолжительности жизни

25.11.2021 09:51

С поездом не поспоришь

25.11.2021 09:47

Владимир Путин рассказал подробности своей ревакцинации и о самочувствии

25.11.2021 09:29

В Картинной галерее Челябинска открывается выставка итальянской графики XVII века

25.11.2021 09:19

Нацпарк «Таганай» открыл «столовые» под открытым небом для птиц и зверей

25.11.2021 09:12

Выгода до 75%: в «Черную Пятницу» билайн предлагает скидки на девайсы и аксессуары

25.11.2021 09:06

В Челябинской области стартует первый фестиваль муниципальных музеев

25.11.2021 08:56

ЮУрГУ приглашает абитуриентов и их родителей на День открытых дверей

25.11.2021 08:35

Трагедия в Златоусте: четыре молодых человека найдены мертвыми, проверку ведет СК

24.11.2021 22:51

Плюс одна зебра: полосатые обитатели челябинского зоопарка стали счастливыми родителями

24.11.2021 21:44

Вакцина от ковида для детей будет зарегистрирована 24 ноября, введена в оборот – в декабре

24.11.2021 21:03

Бывший вице-мэр Миасса арестован по подозрению в превышении должностных полномочий

24.11.2021 20:00

Срок действия сертификата для переболевших ковидом будет продлен до года

24.11.2021 19:16

В Челябинской области 175 классов отправлено на карантин по ОРВИ

24.11.2021 18:44

«Какаду» будет жить: Алексей Текслер порадовал челябинцев новостью о спасении детского сада на северо-западе

24.11.2021 18:03

В Златоусте открылся Центр амбулаторной онкологической помощи для лечения по полису ОМС

24.11.2021 17:46

Новое назначение в министерстве общественной безопасности Челябинской области

24.11.2021 17:38

Центральный райсуд Челябинска заново рассмотрит дело анархистов Сафоновой и Цибуковского

24.11.2021 17:19

В Магнитогорске начальник подразделения райотдела полиции задержан по подозрению в вымогательстве взятки

24.11.2021 17:18

Инновационные решения региональных предприятий могут получить финансовую поддержку ОАО «РЖД»

24.11.2021 17:12

Юная челябинка представит родной регион на всероссийском конкурсе красоты «Мисс Останкино»

24.11.2021 16:46

Анонсы событий и мероприятий на 25 ноября

24.11.2021 16:12

О перспективах ликвидации административных барьеров узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

24.11.2021 15:55

Автозавод «УРАЛ» представляет автомобили для аграриев

24.11.2021 15:54

В четверг в Челябинской области местами снег

24.11.2021 15:42

Убийца жены из Нязепетровска, заставивший участвовать в преступлении маленькую дочь, признан невменяемым

24.11.2021 15:27

Челябинская «управляйка» избавила жителей дома на Петра Столыпина от незаконного киоска во дворе

24.11.2021 14:56

В Челябинской области на треть сократилось число коек для лечения пациентов с ковидом

24.11.2021 14:43

В Челябинском театре оперы и балета проходят гастроли Большого театра России

24.11.2021 14:38

В Челябинской области за сутки выписано 902 пациента, вылечившихся от ковида

24.11.2021 14:17

В Челябинской область четверть муниципалитетов не получили паспорта готовности к зиме

24.11.2021 14:14

Инициатива Первого хлебокомбината: в Челябинской области возрождается подготовка профессиональных хлебопеков

24.11.2021 13:37

Отвечать будет Колесник: установка детского комплекса в сквере за ледовой ареной «Трактор» вылилась в доследственную проверку

24.11.2021 13:26

Юбилею Челябинской драмы посвящена фотовыставка «100 лет вместе с городом» 

24.11.2021 13:08

Входящий в Миасский городской округ поселок Нижний Атлян получил долгожданную воду