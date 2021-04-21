«Интерсвязь» отключила камеры в Челябинске

Сегодня, 21 апреля, компания «Интерсвязь» отключила камеры видеонаблюдения в Челябинске. Это было сделано на основании предписания ГУ МВД России по Челябинской области.

«На основании предписания ГУ МВД России по Челябинской области от 19.04.2021 #1/2389 видеотрансляция с сервиса «улицы онлайн» будет недоступна с 21 апреля 2021 года с 14:00 до 23:59», - сообщила агентству «Урал-пресс-информ» руководитель отдела продвижения компании «Интерсвязь» Алена Аксеновских.

Напомним, ранее ГУ МВД по Челябинской области выступило с предостережением об участии в несогласованных акциях, которые пройдут по всей России, в том числе и в Челябинске.

«ГУ МВД России по Челябинской области призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях, а также от посещения площадей и улиц, заявленных как места их проведения, в обозначенное организаторами время. В условиях массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусной инфекцией. Кроме того, не исключены провокации со стороны деструктивно настроенных лиц, направленные на нарушение общественного порядка. Не подвергайте угрозе свое здоровье и безопасность. Предостерегите от участия в несанкционированных акциях своих родных и близких, в особенности несовершеннолетних», - говорится в сообщении пресс-службы регионального полицейского Главка.