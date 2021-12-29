Инженерная школа УГМК приглашает на новогоднюю елку в онлайн

Инженерная школа УГМК приглашает на новогоднюю елку. Мероприятие в онлайн пройдет уже сегодня, 29 декабря, для учеников, которые зарегистрировались на сайте школы. Попасть на праздник можно прямо из личного кабинета. Памятка для регистрации

Если вы еще не успели присоединиться к большой и дружной компании, торопитесь это сделать до 12 часов по московскому времени! Вас ждет целый час интерактивных игр. А ещё на празднике будут подведены итоги розыгрыша подарков от УГМК и дан старт творческому конкурсу с классными призами.

Для учеников 7–8 классов мероприятие начнется в 15:30 по Москве, а для 9–10 классов - в 17:00.

Набор в Инженерную школу УГМК продолжается. До 23:59 14 января у всех школьников 7–10-х классов есть возможность присоединиться к образовательной инициативе компании и начать изучать математику, физику и химию с крутыми преподавателями совершенно бесплатно. За подробностями приходите на сайт школы.