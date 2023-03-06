06.03.2023
КВНщики из Челябинска заняли первое место в 1/8 финала Высшей лиги КВН
06.03.2023
В ЮУрГАУ состоялся круглый стол на тему профилактики экстремизма
06.03.2023
Челябинец Егор Зорин завоевал две медали чемпионата России по лыжному ориентированию
06.03.2023
ММК повышает технологическую независимость в ИТ-сфере
06.03.2023
Директором Челябинского филиала «Ростелекома» назначен Евгений Макагонов
06.03.2023
В ряд городов Челябинской области из-за непогоды автобусы пассажиров не везут
Ирина Текслер отправилась в зону СВО с гуманитарной миссией
Супруга губернатора Челябинской области доставила бойцам помощь и детские письма
06.03.2023
Студенты челябинского колледжа своими руками смастерили печки для передовой
02.03.2023
Путин - об украинских неонацистах: Ничего у них не получится - мы их дожмём
02.03.2023
Украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области
27.02.2023
АНГЕЛ и его бойцы поблагодарили Челябинск за новые колеса для внедорожников
Стартовал Кубок Евразии по фристайлу
04.03.2023
Собрание депутатов Миасса приняло отставку главы города Григория Тонких
03.03.2023
Железобетонно! Амфитеатру у «Юности» быть
03.03.2023
Внимание: на трассе М-5 в Челябинской области снова введено ограничение движения
03.03.2023
Южноуральцев просят не отправляться в дальние поездки до шестого марта
02.03.2023