Ирина Текслер отправилась в зону СВО с гуманитарной миссией

Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер отправилась в зону СВО, в Луганскую Народную Республику, с грузом гуманитарной помощи и письмами солдатам от детей Челябинска.

Как рассказала Ирина Текслер на своей странице в ВК, пять военных автомобилей «Урал», загруженные гуманитарной помощью от правительства Челябинской области, неравнодушных южноуральцев и возглавляемого ею Фонда 2020, выдвинулись «за ленточку» 27 февраля, чтобы передать гуманитарный груз солдатам, а также познакомиться с жизнью и бытом воинских частей, узнать потребности участников СВО, укрепить боевой дух военнослужащих, посетить разные районы ЛНР.

«Взяли с собой письма детей (спасибо, гимназия №80 Челябинска). Это одна из самых трогательных посылок для наших ребят. Прибыв в зону СВО, мы отправились к нашим артиллеристам, в 400 САП 90-й гвардейской танковой дивизии. Первым делом ребята разгрузили пять машин «Урал» с гуманитаркой. Мы отработали заявки, что присылали нам воины», - написала Ирина Текслер.

От губернатора Челябинской области Алексея Текслера бойцам привезли уже перепрошитые квардрокоптеры «Мавик-3», тепловизоры, коллиматоры, акустические наушники и миноискатели, 250 комплектов формы, плюс экипировку - разгрузки, бронежилеты…

«Я от своего Фонда 2020 привезла, также по заявкам, бензопилы с расходниками – шесть штук, раскладушки, спутниковую тарелку, инструменты - по десять наборов современных инструментов, топоры и кувалды, пленку защитную, термоизоляции рулонами - это необходимо для окопов и блиндажей, три бензогенератора, 400 штук жгутов -турникетов, 400 штук окклюзионных пластырей. Ну, конечно, сигареты ребятам и вкусняшки. Земляки из Еткуля помогли с приобретением трактора, назвали «Еткулец»! Его мы везли по частям, собирали на месте. Ребята очень чувствуют поддержку гражданских. И искренне благодарят за все. Ведь все вместе мы приближаем нашу победу», - пишет Ирина Текслер.

Также супруга губернатора побывала в Новопскове. Там разместился медицинский батальон 90-й гвардейской танковой дивизии.

«Здесь лечат наших военнослужащих, но не только. Сюда приходят за помощью и местные жители - и всегда ее получают. Более 50% местных лечатся именно здесь. А работают (служат) здесь военнослужащие медики, мобилизованные и добровольцы. И многие - из Челябинской области. Узнавали меня и пациенты, и врачи, наши земляки. Всего же с ноября месяца, как здесь дислоцировался медбат, медицинскую помощь получили более десяти тысяч человек. Я заранее связалась с командиром батальона и выяснила потребности», - пишет в социальной сети супруга губернатора Челябинской области.

От Фонда 2020 был закуплен 12-канальный электрокардиограф.