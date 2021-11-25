Источник излучения на улице Труда в Челябинске ликвидирован

В Челябинске ликвидирован источник излучения на улице Труда, 22. Об этом сегодня, 25-го ноября, сообщает управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения городской администрации.

В управлении напомнили, что в 12 часов 49 минут 22-гоноября в ЕДДС-112 поступила информация от очевидца о том, что вблизи автоцентра «Восток-Лада» обнаружен источник ионизирующего излучения, представляющий собой вкопанный в землю отрезок металлической трубы, заполненный окалиной и грунтом.

«По результатам радиометрических измерений, проведенных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области», было выявлено незначительное превышение уровня радиационного фона. Отметим, что для жителей города данное превышение не представляло опасности», - сообщили в управлении.

В рамках профилактической работы специалисты оградили участок, на котором находился отрезок трубы. Для восстановления нормального радиационного фона трубу временно закрыли железобетонной плитой.

На место выезжали представители администрации города, сотрудники МЧС и полиции, спасатели челябинской городской службы спасения, специалисты Роспотребнадзора, ОГКУ «Центр гражданской обороны и защиты населения ЧО» и управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска.

Вчера, 24-го ноября, специалисты ООО «РадиоИзотопные Приборы» провели работы по изъятию отрезка трубы, ионизирующей незначительное излучение, и бетонированию данного участка.

В настоящее время превышение радиоактивного фона не зафиксировано.