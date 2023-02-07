Исторически ценную ограду челябинской горбольницы №1 ждет реставрация

Ограда городской клинической больницы №1 Челябинска, являющаяся объектом культурного наследия (ОКН) местного значения, будет отреставрирована.

Информация об этом появилась в официальном сообществе госкомитета охраны ОКН региона в ВКонтакте, где его подписчица Ольга Ярцева спросила, когда же дело дойдет до ограды первой горбольницы, располагающейся на улице Воровского, 16.

«Ограда в плачевном состоянии! - пожаловалась горожанка, которая также сообщила, что врачи данного лечебного учреждения жалуются на протекающую кровлю на куполе. - Просто починить ее они не могут - памятник архитектуры: нужен согласованный проект... И все стоит очень дорого... Неужели нет решения проблемы?».

В госкомитете на это ответили следующее: «По информации собственника ограды – ГКБ № 1 города Челябинска, для ее реставрации организована разработка проектной документации. Сроки проведения производственных работ на объекте культурного наследия будут определены проектом».

Агентству «Урал-пресс-информ» в комитете пояснили, что проблема с кровлей ранее не обозначалась – сейчас готовится письмо в ГКБ-1 с просьбой пояснить ситуацию. Информация о проекте реставрации ограды поступила в госкомитет охраны ОКН Челябинской области в августе 2022 года, по этому объекту также будут запрошены актуальные данные.

Также в комитете отметили, что ремонт памятников истории и культуры согласовывают с органом охраны объектов культурного наследия в том случае, если того требуют характер и объем планируемых работ.

«Работы, носящие локальный характер и требующие незамедлительного принятия мер, возможно выполнять силами эксплуатирующих организаций либо собственными силами учреждений», - пояснили в госкомитете охраны ОКН Челябинской области.

Большой объем работ (например, замену всего кровельного покрытия), согласовывать нужно обязательно – этого требует действующее законодательство, в которое планируется внести изменения, утвердив перечни работ по текущему содержанию объектов культурного наследия, что значительно упростит процедуру проведения работ для собственников таких объектов.

«Законопроект внесен в Госдуму и запланирован к рассмотрению. С нетерпением ждем и надеемся на принятие изменений», - отметили в госкомитете.

СПРАВКА

Ограда городской больницы №1 Челябинска, находящейся по адресу: улица Воровского, 16, была возведена в конце 19-го века (в период с 1894-го по 1897-й год).

Фото Государственного исторического музея Южного Урала. 1932 год. Въезд во двор горбольницы Челябинска.