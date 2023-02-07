07.02.2023
В Челябинской области растет заболеваемость ОРВИ и гриппом
07.02.2023
Копейчанка поплатилась за интимные фото в социальной сети
07.02.2023
Жительница Копейска скрывала, что ее зять и дочь находятся в террористической организации
07.02.2023
Консультация юриста: увольнение на испытательном сроке
07.02.2023
Индустриальный парк ММК демонстрирует уверенный экономический рост
07.02.2023
Содержание улично-дорожной сети
Исторически ценную ограду челябинской горбольницы №1 ждет реставрация
01.02.2023
Былое величие челябинскому «Сказу об Урале» вернут не раньше 2024 года
16.12.2022
В Челябинске капитально отремонтируют фасад памятника истории и культуры на Цвиллинга
08.09.2022
Подпорная стена завода Анания Аникина в Челябинске включена в госреестр объектов культурного наследия
05.09.2022
Собственника Дома купца Алпатова в Сатке обязали отремонтировать объект культурного наследия
Движение «Урал – фронту» открыло крайне важный сбор помощи участникам СВО
06.02.2023
Жители Кунашака: Нас подтапливает всё больше и больше
03.02.2023
Первые четыре боевых робота «Маркер» из Магнитогорска прибыли в Донбасс
02.02.2023
Жители Чурилово обеспокоены планами по закрытию детской поликлиники
02.02.2023
Жители Тугайкуля просят убрать лесопилку подальше от новой школы и их домов
02.02.2023