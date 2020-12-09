Исторический музей поздравляет с Днем Героев Отечества

Государственный исторический музей Южного Урала (Челябинск) и Управление Росгвардии по Челябинской области поздравляют с Днем Героев Отечества и представляют фильм, подготовленный совместно к этой памятной дате, которая отмечается 9 декабря.

Заместитель директора музея по научно-исследовательской работе Александр Лымарев рассказывает о глубоких исторических корнях этого относительно молодого праздника, а также о Героях прошлого и настоящего. Мини-лекция сопровождается выступлением военного оркестра Росгвардии в антураже Зала XX века. Музыканты играют марш «Витязь», попурри на военную тему и аккомпанируют лауреату российских и международных конкурсов Дарье Березиной, исполняющей песню «Если б не было войны».