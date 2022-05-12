12.05.2022
Программы Исторического музея к 9 Мая увидели 30 тысяч человек
12.05.2022
ЧЦЗ стал победителем всероссийского конкурса «Корпоративный календарь-2022»
12.05.2022
История Челябинска в лицах и судьбах
12.05.2022
Луганские врачи оказали медпомощь жителям освобожденного Рубежного
12.05.2022
Выпускники вузов ДНР и ЛНР смогут получить российские дипломы
12.05.2022
Карагайская лиственница может стать главным деревом страны
История Челябинска в лицах и судьбах
25.04.2022
Профсоюзы Челябинской области присоединились к Всероссийскому автопробегу «Zа мир без нацизма!»
22.04.2022
Депутаты Законодательного Собрания навели чистоту
13.04.2022
Справедливоросс из Челябинской области доставил гуманитарную помощь Донбассу
08.04.2022
Депутат Заксобрания Владимир Бекишев повез гуманитарную помощь беженцам Донбасса
Алексей Текслер озвучил предложения по поддержке экономики
11.05.2022
Южноуральцы: Кто наведет порядок на кладбищах?
11.05.2022
Губернатор и омбудсмен обсудили проблемы бизнеса и меры поддержки
11.05.2022
«Бессмертный полк» в Челябинске прошел с «акцентом» на спецоперацию
09.05.2022
Парад Победы на площади Революции Челябинска объединил тысячи южноуральцев
09.05.2022