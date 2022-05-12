История Челябинска в лицах и судьбах

Депутаты партии «Справедливая Россия – За правду» и активисты «Молодежи “Справедливой России”» предложили просветительский проект ко Дню рождения Челябинска.

В сентябре Челябинску, городу богатой истории и прекрасных трудолюбивых людей, исполнится 286 лет. Имена этих людей и события челябинской истории отражены в названиях улиц и скверов. К сожалению, большинство жителей и особенно молодежь не всегда знают историю родного города и области. К примеру, почему Алое поле и площадь Павших Революционеров называются именно так, кто такие Доватор, Рылеев, Обухов и другие прославленные люди?

Активисты партии СРЗП в преддверии празднования Дня рождения Челябинска предложили провести просветительскую акцию в общественном транспорте. Они инициировали создание серии аудиороликов, рассказывающих о выдающихся людях и памятных местах города. Тем более что в Южно-Уральском издательстве была выпущена книга "Память челябинских улиц", где есть подробная информация об этом.

"Я считаю, что каждому человеку важно знать историю своей малой Родины. На это и направлена наша акция. Уверен – многие будут иначе относиться к улице, на которой живут, к скверу, по которому гуляют с детьми", – отметил руководитель фракции "Справедливой России» в Законодательном Собрании Василий Швецов.

Предполагается использовать оборудование для автоинформирования пассажиров. Таким образом, поездка по родному городу превратится в увлекательную историческую экскурсию. Кроме того, студенты и активисты Регионального отделения Общероссийской общественной организации политического просвещения и инициатив "Молодёжь Справедливой России" Челябинской области решили принять участие в этой акции вживую, заходя на остановках в транспорт и рассказывая об исторических местах родного города.

С этим предложением депутаты фракции "СР" в Заксобрании обратились к главе города Наталье Котовой с надеждой на то, что их инициатива будет поддержана.