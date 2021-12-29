История одного снеговика… родом из ИА «Урал-пресс-информ»

Сама идея, как большинство хороших правильных идей, родилась спонтанно за десятые доли секунд. Ее поддержал рекламный отдел в лице Евгении Машенцевой. И завертелось!

Еще до того, как было принято решение об участии в акции #снеговикидобряки, образ снеговичка уже родился в моей голове. Отсутствие снега породило бурность фантазии, которую могла остановить только смета. Опыт же работы сразу подсказал – фанера. Но и фанерных снеговичков много, а хотелось сделать самого милого и неповторимого.

Обретя поддержку и перерыв Интернет, мы нашли того самого. Нет. Я его не придумала. Но я нашла его, именно такого, каким он и должен был стать.

Образ нашего милого снеговика по быстрым сетям полетел во фрезерную мастерскую Rez'Co. Здесь сей образ переложили на лист фанеры заданного размера. Уложить все детальки на один лист - это была задача для минимизации расходов. Потому что, конечно же, можно было сделать и большее количество фанеры и даже привлечь более дорогой материал, но ведь сам снеговик не самоцель, основная задача проекта - это сделать счастливыми немножко больше деток. «Создать территорию добра…», как сказала Евгения Майорова. Шапку снеговику пришлось вырезать дважды, потому что слишком тяжела она была для нашего снеговичка, который по задумке должен был твердо стоять на лыжах! В результате он из полутораметрового превратился у нас в нормального такого чувака высотой метр девяносто с колпаком!

После выпиливания пошел процесс раскраски, в котором я приняла непосредственное участие. Покупала краски, красила кисточками и баллончиками. И, как обычно, в каждом деле есть свои нюансы, которых если ты не погружаешься в процесс, ты не замечаешь и значимость которых практически нивелируется, когда ты видишь только конечный продукт. В общем, много я узнала лайфхаков (хорошо, что рядом есть знающие люди) Раньше я была уверена, что из баллончиков можно красить как вертикально, так и горизонтально. Но нет! Краска из баллончика также растекается, поэтому все детали должны были «лежать» для покраски. Края всех мелких деталюшечек (глазки, носик, пуговки) сперва нужно было обработать наждачкой, и уж потом покрывать краской. Акриловая краска очень быстро сохнет и на второй раз красить можно почти сразу. Но несмотря на все знания и помощь, после покраски снеговичных деталей пришлось идти на маникюр, потому что вся правая рука вместе с ногтями и под ногтями у меня была прекрасного красного цвета.

Про мероприятие около арены «Трактор» рассказано много и по-разному. Но самое главное, что наш милаха живет теперь под окнами первой городской больницы и, надеемся, радует детишек, которые смотрят на него из окна.

Стоит он под елочкой, довольный своей жизнью. Короткой, но яркой.

Видео предоставлено 31 каналом