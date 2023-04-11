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Общество
11.04.2023 21:09
Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Итоги встречи Текслера с жителями: отремонтируют дорогу и ДК, запустят новый маршрут

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер помог жителям сельских поселений, обратившимся к нему за помощью в решении их насущных проблем. В Октябрьском районе будет отремонтирована востребованная дорога, по которой дети добираются в школу, медики мчат на помощь к больным, а почтовые работники доставляют важную корреспонденцию. В Брединском районе запустят автобусный маршрут, которым жители добираются до места учебы и работы, а также к врачам. В Варненском районе отремонтируют единственный в селе Дом культуры и спортивный зал.

О своих проблемах жители рассказали Алексею Текслеру лично в ходе прошедшего приема граждан.

Татьяна Земенкова из деревни Александровка Октябрьского района попросила главу региона решить вопрос с ремонтом востребованной у жителей дороги от деревни до села Каракульского.

Губернатор поблагодарил Татьяну Александровну за живое участие в решении проблем района и поднятую важную тему. Глава региона отметил, что дорожное строительство находится в приоритете областных властей, но работы еще предстоит немало. «У нас еще много дорог, которые нужно строить. По сути, дорога, о которой вы говорите, щебеночная, нужно, чтобы она была заасфальтирована и комфортна для жителей, - отметил Алексей Текслер и пообещал. - Этот вопрос будет решен в рамках программы комплексного развития сельских территорий, которую мы активно реализуем. В этом году дорога будет построена, вопрос берем на контроль».

Как пояснил агентству «Урал-пресс-информ» министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев, реконструкция дороги от деревни Александровка до региональной автодороги Подовинное-Каракульское в Октябрьском муниципальном районе пройдет в этом году. «Работы будут проведены по госпрограмме “Устойчивое развитие сельских территорий”. Будет реконструировано 5,6 километра автодороги. Уже заключен контракт с подрядной организацией ООО «Уралдорстрой» на сумму 171 с половиной миллионов рублей», - пояснил Алексей Нечаев. Все работы будут выполнены в текущем году.

Жительница поселка Маяк Брединского района Зульфия Садыкова поделилась с губернатором проблемой транспортной доступности населенных пунктов в муниципалитете. В 2020 году из-за снижения пассажиропотока был отменен маршрут из Бредов в Магнитогорск. Но он очень важен для жителей.

Министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев сообщил, что по поручению губернатора ведомство уже установило межмуниципальный маршрут по регулируемым тарифам «Бреды–Магнитогорск». Уже со следдующей недели новый автобус будет курсировать три раза в неделю между этими городами. Причем все льготы, которые предусмотрены федеральным законодательством, будут сохранены.

«Мы сейчас помогаем муниципалитетам вводить маршруты по регулируемым тарифам, потому что не все частники маршруты берут, считая их невыгодными, а если берут, то соответственно, могут не выполнять свои обязательства, - пояснил Алексей Текслер. - Поэтому вводим регулируемый тариф, который субсидируем. Обеспечиваем и новым транспортом, и гарантией движения по графику».

К губернатору пришла на приём и жительница села Алексеевка Варненского района Людмила Гулевич, которая возглавляет Дом культуры. По ее словам, в здании главного сельского очага культуры ремонт не проводился с 1982 года. Здесь располагаются зрительный и танцевальный залы, библиотека и единственный в селе спортивный зал.

«С конца восьмидесятых годов прошлого века в этом Доме культуры, как и многих, к сожалению, муниципальных ДК, не было ни одного ремонта», - рассказал агентству министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Алексей Текслер сообщил, что Дом культуры в Алексеевке в этом году вошел в программу национального проекта «Культура» и будет отремонтирован.

Как уточнил глава регионального минкульта, на проведение ремонта будет направлено более 15 миллионов рублей из федерального бюджета. Еще более четырех миллионов выделит область и свыше двух миллионов рублей поступит из бюджета Варненского района.

По словам министра, этот достаточно большой ДК будет отремонтирован «под ключ». Будут меняться кровля, окна, сети.

«Также нужно сделать ремонт в спортзале Дома культуры, пусть по другой программе, но это нужно сделать одновременно с ремонтом помещений учреждений культуры. Этот вопрос поручаю проработать и выполнить ремонт всех помещений Дома культуры», - распорядился Алексей Текслер.

Глава минкульта уточнил, что спортзал, который входит в комплекс здания, не попадает под ремонт, так как является спортивным, а не культурным объектом. В рамках нацпроекта «Культура» (согласно действующему законодательству) нельзя ремонтировать даже проектировать ремонты спортивных сооружений. Главе муниципалитета изыскать иные возможности, чтобы ДК открылся с обновленным спортзалом. Ремонт Дома культуры и спортзала будет завершен в конце октябре 2023 года.

Алексей Текслер также поручил благоустроить прилегающую территорию и организовать подъезд к Дому культуры в Алексеевке.

Автор: Любовь Юрина
Алексей Текслер
Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области
Министерство культуры Челябинской области
Алексей Нечаев
Алексей Бетехтин
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В микрорайонах под Челябинском дали воду после двухдневного отсутствия и вновь отключили

10.04.2023 11:59

В Златоусте открыли памятники великим спортсменам – Харламову и Тарасову

10.04.2023 11:50

«Луна в цвете» саткинца Дениса Шакирова: завораживающая, неземная красота

10.04.2023 11:44

Спасатели не могут найти тело рыбака из Сима

10.04.2023 11:21

В Магнитогорске задержали бухгалтера с деньгами предприятия

10.04.2023 11:19

Олег Голиков: «На фронте наступаем стабильно, уничтожаем оборону врага»

10.04.2023 11:08

В Златоустовском «Омнибусе» завершился конкурс «Я люблю театр»

10.04.2023 11:00

Челябинцам презентуют «фантастические» книги и сборник стихов в публичной библиотеке

10.04.2023 10:48

В Челябинске ради новой дороги по Агалакова снесут более полусотни деревьев

10.04.2023 10:44

Улицы Челябинска моют пылесосы без воды

10.04.2023 10:38

В этом году благоустройство в Челябинске стартовало гораздо раньше обычного

10.04.2023 10:32

В Челябинске пройдут испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя

10.04.2023 10:28

С 10 апреля введены дополнительные автобусные рейсы между Магнитогорском и Челябинском

10.04.2023 10:13

КСП Челябинской области проверит траты на капстроительство

10.04.2023 09:42

Общественникам Магнитки рассказали о социальных инвестициях ММК

10.04.2023 09:39

С 10 апреля на пять месяцев ограничат движение по М-5 в Челябинской области

10.04.2023 00:18

В понедельник у православных началась Страстная седмица

09.04.2023 22:08

В понедельник в Челябинской области – перепады температур и давления

09.04.2023 21:48

Они спасают наши жизни: в Челябинске прошел «День защиты людей»

09.04.2023 21:33

Жители микрорайонов под Челябинском так и не дождались воды к вечеру воскресенья

09.04.2023 20:33

Трамвай насмерть сбил женщину в Челябинске

09.04.2023 20:16

Анонсы событий и мероприятий на 11 апреля (18+)

09.04.2023 00:26

В Челябинской области ОПР действует уже в шести районах

09.04.2023 00:14

В Троицком районе ввели особый режим въезда в сельские поселения

08.04.2023 23:56

Несколько микрорайонов под Челябинском остались без воды

08.04.2023 23:25

Девятого апреля у православных - Вербное воскресенье

08.04.2023 13:35

«Дни службы занятости» в Челябинской области: более 270 мероприятий для всех

08.04.2023 11:17

Пожарный поезд ЮУЖД оказал помощь в тушении пожара в Оренбургской области

08.04.2023 10:53

В Южноуральске и в Миассе полицейские изъяли наркотики

08.04.2023 10:40

Культурно-образовательная среда “Своя территория” в Молодежном театре

07.04.2023 21:24

Особый противопожарный режим введён еще в трех районах Челябинской области

07.04.2023 21:01

В шести городах Челябинской области в выходные обещают НМУ, а превышение ПДКмр уже фиксируют

07.04.2023 20:26

В новом сезоне шоу «КОНЦЕРТЫ» на ТНТ выступит команда «Наполеоны» из Челябинска

07.04.2023 20:15

Выходные в Челябинской области будут солнечными