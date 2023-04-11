Итоги встречи Текслера с жителями: отремонтируют дорогу и ДК, запустят новый маршрут

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер помог жителям сельских поселений, обратившимся к нему за помощью в решении их насущных проблем. В Октябрьском районе будет отремонтирована востребованная дорога, по которой дети добираются в школу, медики мчат на помощь к больным, а почтовые работники доставляют важную корреспонденцию. В Брединском районе запустят автобусный маршрут, которым жители добираются до места учебы и работы, а также к врачам. В Варненском районе отремонтируют единственный в селе Дом культуры и спортивный зал.

О своих проблемах жители рассказали Алексею Текслеру лично в ходе прошедшего приема граждан.

Татьяна Земенкова из деревни Александровка Октябрьского района попросила главу региона решить вопрос с ремонтом востребованной у жителей дороги от деревни до села Каракульского.

Губернатор поблагодарил Татьяну Александровну за живое участие в решении проблем района и поднятую важную тему. Глава региона отметил, что дорожное строительство находится в приоритете областных властей, но работы еще предстоит немало. «У нас еще много дорог, которые нужно строить. По сути, дорога, о которой вы говорите, щебеночная, нужно, чтобы она была заасфальтирована и комфортна для жителей, - отметил Алексей Текслер и пообещал. - Этот вопрос будет решен в рамках программы комплексного развития сельских территорий, которую мы активно реализуем. В этом году дорога будет построена, вопрос берем на контроль».

Как пояснил агентству «Урал-пресс-информ» министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев, реконструкция дороги от деревни Александровка до региональной автодороги Подовинное-Каракульское в Октябрьском муниципальном районе пройдет в этом году. «Работы будут проведены по госпрограмме “Устойчивое развитие сельских территорий”. Будет реконструировано 5,6 километра автодороги. Уже заключен контракт с подрядной организацией ООО «Уралдорстрой» на сумму 171 с половиной миллионов рублей», - пояснил Алексей Нечаев. Все работы будут выполнены в текущем году.

Жительница поселка Маяк Брединского района Зульфия Садыкова поделилась с губернатором проблемой транспортной доступности населенных пунктов в муниципалитете. В 2020 году из-за снижения пассажиропотока был отменен маршрут из Бредов в Магнитогорск. Но он очень важен для жителей.

Министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев сообщил, что по поручению губернатора ведомство уже установило межмуниципальный маршрут по регулируемым тарифам «Бреды–Магнитогорск». Уже со следдующей недели новый автобус будет курсировать три раза в неделю между этими городами. Причем все льготы, которые предусмотрены федеральным законодательством, будут сохранены.

«Мы сейчас помогаем муниципалитетам вводить маршруты по регулируемым тарифам, потому что не все частники маршруты берут, считая их невыгодными, а если берут, то соответственно, могут не выполнять свои обязательства, - пояснил Алексей Текслер. - Поэтому вводим регулируемый тариф, который субсидируем. Обеспечиваем и новым транспортом, и гарантией движения по графику».

К губернатору пришла на приём и жительница села Алексеевка Варненского района Людмила Гулевич, которая возглавляет Дом культуры. По ее словам, в здании главного сельского очага культуры ремонт не проводился с 1982 года. Здесь располагаются зрительный и танцевальный залы, библиотека и единственный в селе спортивный зал.

«С конца восьмидесятых годов прошлого века в этом Доме культуры, как и многих, к сожалению, муниципальных ДК, не было ни одного ремонта», - рассказал агентству министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Алексей Текслер сообщил, что Дом культуры в Алексеевке в этом году вошел в программу национального проекта «Культура» и будет отремонтирован.

Как уточнил глава регионального минкульта, на проведение ремонта будет направлено более 15 миллионов рублей из федерального бюджета. Еще более четырех миллионов выделит область и свыше двух миллионов рублей поступит из бюджета Варненского района.

По словам министра, этот достаточно большой ДК будет отремонтирован «под ключ». Будут меняться кровля, окна, сети.

«Также нужно сделать ремонт в спортзале Дома культуры, пусть по другой программе, но это нужно сделать одновременно с ремонтом помещений учреждений культуры. Этот вопрос поручаю проработать и выполнить ремонт всех помещений Дома культуры», - распорядился Алексей Текслер.

Глава минкульта уточнил, что спортзал, который входит в комплекс здания, не попадает под ремонт, так как является спортивным, а не культурным объектом. В рамках нацпроекта «Культура» (согласно действующему законодательству) нельзя ремонтировать даже проектировать ремонты спортивных сооружений. Главе муниципалитета изыскать иные возможности, чтобы ДК открылся с обновленным спортзалом. Ремонт Дома культуры и спортзала будет завершен в конце октябре 2023 года.

Алексей Текслер также поручил благоустроить прилегающую территорию и организовать подъезд к Дому культуры в Алексеевке.