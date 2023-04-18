Из Челябинска отправили автомобили, которые подарили южноуральцы участникам СВО

Сегодня, 18 апреля, с железнодорожного вокзала Челябинска на передовую отправился поезд, груженный внедорожниками. Машины, которые бойцам подарили южноуральцы, будут доставлены им к 9 Мая.

В преддверии праздника Народный фронт открыл сбор средств на автомобили для фронта. В рамках проекта «Все для победы!» сформирован поезд, который, благодаря российским железнодорожникам, доставит на передовую внедорожники, пикапы, микроавтобусы и квадроциклы. В железнодорожный состав войдут вагоны из разных регионов страны.

Сегодня из Челябинска в зону СВО с железнодорожного вокзала отправлены три автомобиля – «Нива» и два УАЗика.

«Мы присоединились ко Всероссийской акции Народного фронта. По всей стране организовывается такой поезд. У каждой машины своя история. К, примеру, «Нива» передана четой пенсионеров. Они сказали, что она им тоже нужна, но посчитали, что пусть лучше послужит ребятам на передовой и приблизит нашу победу», - рассказал руководитель регисполкома ОНФ в Челябинской области Денис Рыжий.

Один из УАЗиков, который отправился на передовую, был отреставрирован студентами Южно-Уральского многопрофильного колледжа. Он уже «служил» в российской армии, потом был выкуплен и восстановлен молодыми ребятами. Также к акции подключились коммерческие предприятия.

«Мы также передали на передовую новый УАЗик. Это была инициатива нашего руководства, коллектив его поддержал. Сказали, что он будет передан разведчикам», - отметила юрист ООО «Метизное производственно-торговое объединения» Елена Косурова.

Южноуральские железнодорожники с энтузиазмом поддержали общероссийскую инициативу.

«Поезда уже стартовали в столицу из Оренбургской и Курганской областей, марафон продолжил наш регион. Будет сделано все необходимое, чтобы ценный груз прибыл на передовую в целости и сохранности», - сказал заместитель начальника ЮУЖД по взаимодействию с органами власти Дмитрий Горбунов.

Состав с автомобилями для бойцов проедет через всю страну. Всего будет сформировано сто вагонов. Финиширует военный поезд в Ростове девятого мая.

Присоединиться к сбору средств, посвященному Дню Победы, может каждый. Любую посильную сумму можно перевести, зайдя на страницу сбора на сайте проекта «Все для победы!» - pobeda.onf.ru. В региональных отделениях «Народного фронта» ждут граждан, имеющих возможность передать бойцам собственные автомобили в хорошем состоянии, помочь в оснащении автотехники.