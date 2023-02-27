Из Челябинска снова отправится гуманитарный груз для детей Донбасса

Более 30 кубометров гуманитарного груза, собранного предприятиями и организациями, жителями Ленинского района, активом Ленинского местного отделения партии «Единая Россия» загружено в фуру.

Гуманитарная помощь предназначена для школы № 6 города Ясиноватая и Амвросиевской районной больницы Донецкой народной Республики.

В больницу будут направлены:

- аппарат фототерапии, аспираторы, пульсоксиметры, четыре электроножа, 30 бактерицидных облучателей-рециркуляторов, набор хирургических инструментов, шовные материалы для хирургических операций. А также мягкий инвентарь: простыни, пеленки, комплекты для акушерства и кесарева сечения, постельное белье и матрацы.

«В школу будут направлены: ученическая мебель, учебные доски, лабораторное оборудование для кабинета физики, канцелярские принадлежности», - сообщил глава Ленинского района Челябинска Александр Орел.

Также в машине - теплые вещи, продукты питания, санитарно-гигиенические принадлежности, собранные жителями нашего района. Письма и посылки школьников района нашим бойцам.