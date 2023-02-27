27.02.2023
Актуализацией схемы теплоснабжения Челябинска займется компания из Тюмени
27.02.2023
Из Челябинска снова отправится гуманитарный груз для детей Донбасса
27.02.2023
В женской колонии Челябинска ярко и вкусно проводили зиму
27.02.2023
Челябинская компания «Метран» приобретает российский бизнес Emerson
27.02.2023
В Магнитогорске в подъезде дома обнаружили четырехлетнего малыша, ведется доследственная проверка
27.02.2023
Метизники Магнитки укрепляют сотрудничество с республикой Беларусь
Из Челябинска снова отправится гуманитарный груз для детей Донбасса
24.02.2023
Минобороны РФ озвучило итоги специальной военной операции
24.02.2023
Сергей Миронов назвал 24 февраля днем обновления России
24.02.2023
Трогательное видеописьмо на передовую «Женского движения Единой России»
23.02.2023
Марафон Народного фронта «Все для победы!» объединил тысячи жителей Челябинской области
В воскресенье у православных - прощёный день
26.02.2023
Минобороны РФ озвучило итоги специальной военной операции
24.02.2023
Россия отмечает праздник героев и патриотов - День защитника Отечества
23.02.2023
МЧС опровергает сообщение об объявлении воздушной тревоги
22.02.2023
Путин предложил создать госфонд помощи погибшим участникам СВО и ветеранам
21.02.2023