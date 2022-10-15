Из Челябинска в рейс идет очередная машина с посылками для бойцов СВО

Сегодня, 15 октября, волонтеры движения «ZOV Челябинск» подготовили к отправке очередную машину с помощью участникам СВО на Украине. В коробках – медикаменты, угощения, теплые вещи и термобелье, «плитники» (чехлы для бронежилетов), прицелы и многие другие нужные вещи. Завтра груз отправится к месту назначения, а волонтеры уже приступили к сбору нового от бойцов.

«Объемы приходится наращивать, - говорит руководитель движения «ZOV Челябинск» Надежда Солдатенкова. – У нас значительно выросло число помощников после начала частичной мобилизации, но и подопечных становится больше – добавляются недавно призванные мобилизованные. Мы стараемся никому не отказывать, но не все просьбы ребят получается выполнить».

Сбор средств идет через телеграм-канал «ZOV Челябинск», в котором уже состоит более полутора тысяч южноуральцев. «Люди начали «просыпаться», и это очень обнадеживает», - благодарно вздыхает Надежда.

Ей есть с чем сравнивать – поначалу она отправляла часть своей зарплаты медсестры. «Получилось так, что знакома с большим кругом военных и семей военных, душа болела за тех, кто сражается, хорошо знала, в чем они нуждались», - рассказывает Надежда.

Чтобы помощь бойцам была более ощутимой, Надежда просила присоединиться коллег по работе, знакомых. Люди реагировали по-разному, но число единомышленников росло.

Через несколько месяцев ей самой перестало хватать времени на встречи, закупки, отправки и новые переговоры. Так появился телеграм-канал, где сейчас Надежде помогают шесть админов, и это крупнейший волонтерский чат в регионе.

Люди перечисляют суммы по возможности: кто 100 - 200 рублей, кто 30 000, максимальный взнос был 100 000. Батюшка от одной из территорий Челябинской области начал передавать мед для бойцов, присоединяются организации.

«Я очень благодарна всем, - говорит Надежда. – Когда выполняем очередной заказ, прыгать готовы от радости». Приходит обратная связь от бойцов, а подшефных уже более 120 человек, они благодарят и делают фото с посылками.