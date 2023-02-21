21.02.2023
УФСБ выявило высокопоставленных коррупционеров на промпредприятии Челябинской области
21.02.2023
С 23 февраля обновится номер единого контакт-центра Социального фонда России
21.02.2023
Из Челябинской епархии в зону СВО отправились особенные пряники, сало, окопные свечи
21.02.2023
Число заболевших ковидом южноуральцев за неделю выросло почти в два раза
21.02.2023
В Челябинской области во время снегопада получил смертельные травмы водитель легковушки
21.02.2023
На Таганае создают место экологических встреч
Из Челябинской епархии в зону СВО отправились особенные пряники, сало, окопные свечи
Тысячи жителей Сосновского района, Челябинска и Коркино собрали тонны гуманитарного груза
21.02.2023
Народный фронт в Челябинской области отметил Владимир Путин
20.02.2023
Иван Охлобыстин: Наша с вами помощь бойцам поможет приблизить Победу
20.02.2023
СВР заявила об уничтожении российскими военными большей части техники, переданной Западом ВСУ
20.02.2023
Справедливороссы отправили гуманитарную помощь на Донбасс из Аши
«Начальник разведки» оставил свой «след» на Урале
20.02.2023
Ситуация с пищевым отравлением челябинских лицеистов попала в поле зрения Бастрыкина
19.02.2023
СК возбудил уголовное дело по факту гибели подростка в Верхнеуральском районе
17.02.2023
На капремонт магистральных теплосетей Челябинска направят более миллиарда рублей
17.02.2023
В Челябинске открывается клуб имени выдающегося историка Евгения Шмурло
16.02.2023