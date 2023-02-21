Из Челябинской епархии в зону СВО отправились особенные пряники, сало, окопные свечи

Тысячи жителей Сосновского района Челябинской области, Челябинска и Коркино объединились, чтобы помочь солдатам и мирным жителям Донбасса: 19 февраля в храме Печерской иконы Божией Матери поселка Шигаево была загружена 20-тонная машина, которая отправилась в зону СВО.

Сопровождает груз настоятель храма святителя Николая Чудотворца в поселке Солнечном иерей Дмитрий Степкин.

Как рассказали в Челябинской епархии, груз готовили месяц. В подготовке приняли участие коллективы организаций и учреждений Сосновского района, семьи, школьники и даже ребята из детских садов. Они рисовали для солдат открытки.

Огромную работу взяли на себя приходы. В Свято-Троицком храме Долгодеревенского собрали добровольцев, научили их делать окопные свечи. Раздали жестяные банки. Изготовили около четырех тысяч окопных свечей.

Кроме того, к бойцам едет 700 килограммов соленого сала. Собрать его предложил настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Георгий Артарьян. Организаторы связались с фронтом, и бойцы подтвердили, что были бы рады такому привету из дома.

Для защитников испекли и 500 пряников «23 февраля». Снова приготовили подарки солдатам. В 770 коробках – рыбные консервы, сгущенка, чай, кофе, мед, сладости, станки, зубная паста, мыло, носки, перчатки, письма и открытки от детей.

Также военным везут газовые баллоны, горелки, матрасы, одеяла, спальники, лопаты, топоры, бензопилу, гвозди, тепловизор, рации.