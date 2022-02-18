Из Москвы в Челябинск привезут шоу световых кукол

Во Дворце культуры Железнодорожников 7 марта, в 11:00, пройдет интерактивное представление световых кукол для всей семьи.

Хотите погрузиться в волшебную сказку? Под любимые музыкальные композиции по залу летает огромная жар-птица, ползает по стенам неоновая гусеница, танцуют над зрителями светодиодные медузы. Даже взрослые снова становятся детьми и с азартом ловят неоновых бабочек.

«Посетили замечательное световое шоу! Это было необычно, ярко и завораживающе! Мы с Алексией в один голос заявили, что рады тому, что все же пошли!» – такие отзывы пишут зрители.

На шоу многие куклы, как по волшебству, рождаются прямо на сцене, меняют форму, составляя потрясающие воображение гигантские сияющие фигуры от 1 до 8 метров.

Не пропустите Грандиозное световое шоу Николая Зыкова, которое точно «пробирает до мурашек».

Заказать билеты можно на сайте.