Из Троицкого военкомата отправили вторую партию мобилизованных

Вчера, 26 сентября, из военкомата Троицка (Челябинская область) было мобилизовано более 40 человек Троицка, Троицкого и Октябрьского районов. Они отправились в дивизию Чебаркуля для комплектования воинских частей.

Как сообщил военный комиссар Троицка, Троицкого и Октябрьского районов Александр Просяник, это уже второй отъезд в рамках частичной мобилизации. 24 сентября уехали несколько офицеров. Сейчас в Чебаркульскую дивизию для комплектования воинских частей отправилось более 40 человек. По словам военкома, люди сознательно подходят к вопросу, много добровольцев.

«Военно-патриотический настрой у людей высокий. Работаем, выполняем задачу Верховного главнокомандующего», – сказал Александр Просяник.

Глава города Александр Виноградов лично пожал каждому руку и сказал, что очень гордится земляками.

«Желаю вам успешно защитить интересы нашей Родины, обязательно вернуться живыми героями. Удачи вам, ребята! Мы вами гордимся!», - сказал глава Троицка.

Уезжая, мужчины попрощались с родными, обещав победу и скорое возвращение.

На прошлой неделе, 21 сентября, президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Призыву на военную службу будут подлежать только те россияне, которые состоят в запасе.

Отсрочку от частичной мобилизации получат специалисты ИТ, связи и медиа.