27.09.2022
Транспортная прокуратура нашла серьезные нарушения в Троицком авиационном техническом колледже
27.09.2022
За сутки заболело ковидом 1255 южноуральцев, выздоровело 1605, умерло трое
27.09.2022
Из Троицкого военкомата отправили вторую партию мобилизованных
27.09.2022
В Челябинске в Ленинском районе будет закрыто движение трамваев
27.09.2022
Патриарх челябинской рок-сцены отпразднует юбилей вечером неканонической поэзии
27.09.2022
Спасатели Усть-Катава несколько часов боролись за жизнь водителя из Дагестана
Из Троицкого военкомата отправили вторую партию мобилизованных
27.09.2022
Опубликован список специальностей, подходящих под критерии освобождения от мобилизации
27.09.2022
Минтруд разъяснил действия работодателей в случае мобилизации сотрудника
26.09.2022
Омбудсмен просит южноуральцев сообщать ей обо всех нарушениях в ходе частичной мобилизации
26.09.2022
Студентам предоставят отсрочку от частичной мобилизации
В Челябинске стартует отопительный сезон
26.09.2022
В Челябинской области на четырех участках идет голосование по референдуму о вхождении в состав России
23.09.2022
В 2023 году администрация Челябинска не собирается ставить столбики вдоль путей
23.09.2022
Фейк, который оказался не фейком
22.09.2022
Выпускник ЮУрГУ Петелин прибыл на МКС с двумя космонавтами и Чебурашкой
22.09.2022