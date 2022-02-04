Из-за буквы «ё» челябинке отказали в получении материнского капитала

Жительнице Челябинска отказали в получении материнского капитала из-за ошибки в написании фамилии. В ЗАГСе при оформлении свидетельства о рождении ее старшей дочери была допущена орфографическая ошибка в написании фамилии родителей и дочери: вместо Семёновы было записано Семеновы.

Жительница Челябинска после рождения третьего ребенка обратилась в УПФР Калининского района Челябинска с заявлением о выдаче сертификата на материнский (семейный) капитал, где ей было отказано на основании отсутствия документов, подтверждающих рождение троих детей.

Как выяснилось, органами ЗАГС при оформлении свидетельства о рождении старшей дочери была допущена орфографическая ошибка в написании фамилии родителей и дочери: вместо буквы «ё» было записано «е».

«При оценке представленных документов было выявлено разночтение в написании фамилии в свидетельстве о рождении первого ребенка и двоих последующих», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Прокурор района в интересах несовершеннолетних детей обратился в суд с требованием признать факт родственных отношений с целью получения в органах пенсионного Фонда Российской Федерации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.