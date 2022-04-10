Из-за коммунальной аварии жители Миасса остались без воды

Сегодня, десятого апреля, в Миассе (Челябинская область) на водоводе произошел порыв. Жители города остались без холодного водоснабжения.

Как сообщили в пресс-службе МКУ «Управление ГОЧС» по Миассу, в результате коммунальной аварии без холодной воды остались жители центральной и южной частей города.

«В 6:40 авария полностью была устранена. В настоящий момент идёт заполнение системы водоснабжения. К 12:00 холодная вода должна появиться во всех домах Миасса, попавших под отключение», - добавили в ведомстве.

Ситуация находится на контроле управления ГОЧС.