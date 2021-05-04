Из-за ремонта дороги в Челябинске водители маршруток проложили себе путь через дворы

Сотрудники ГИБДД Челябинска выявили 50 нарушений правил дорожного движения на Комсомольском проспекте, где в настоящее время ремонтируют дорогу. Находчивые водители, в том числе маршруток, решили не использовать пути объезда, а гонять по дворам.

После жалоб жителей домов, расположенных на перекрестке Комсомольский проспект – 40 лет Победы, на езду маршрутных такси по дворам, для пресечения фактов нарушений ПДД сюда были приближены экипажи полка ГИБДД.

Было выявлено в общей сложности 50 фактов нарушений правил, связанных со сквозным движением в жилых зонах, в том числе более десять нарушений - водителями маршрутных такси.

В Госавтоинспекции напоминают, что с первого по пятое мая в связи с проведением ремонтных работ введены ограничения движения транспорта на перекрестке Комсомольский проспект – 40 лет Победы. Водителям необходимо заранее планировать свой маршрут в объезд закрытого участка – по прилегающим улицам.

В УГИБДД по Челябинской области подчеркнули, что в месте производства работ установлены все необходимые знаки дорожного движения, в том числе информирующие о возможных путях объезда закрытого участка.

«Руководителям пассажирских предприятий, осуществляющих перевозку пассажиров по маршруту, проходящему через перекресток Комсомольский проспект - улица 40 лет Победы, внесено шесть представлений на устранение причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений. Схемы движения пассажирского транспорта были переработаны с учетом введенных ограничений движения, обеспечивается контроль за соблюдением новых маршрутов движения», - сообщили в Госавтоинспекции региона.

За нарушение правил дорожного движения в жилой зоне, за осуществление сквозного движения через жилую зону предусмотрен полуторатысячный штраф.

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