Изучение микроблога Трампа принесло студентке ЧелГУ стипендию Оксфордского фонда

Магистрант историко-филологического факультета ЧелГУ Анастасия Шишкова получила стипендию Оксфордского российского фонда за изучение Твиттера президента США Дональда Трампа.

Челябинка вошла в число 30-ти стипендиатов программы для российских студентов магистратуры и аспирантов Oxford Russia Scholarship.

Как сообщает пресс-служба вуза, отборочная комиссия во главе с социологом, главой экспертного совета Лаборатории социальных наук SSL Виктором Вахштайном рассмотрела кандидатуры почти 350-ти соискателей, специализирующихся в области социологии, экономики, городских исследований, политических исследований и проблем правоприменения.

Стипендиаты продолжают обучение по своей университетской программе, посещают дополнительные занятия по проектно-исследовательским методам, участвуют при поддержке Фонда в международной научно-исследовательской конференции, а также получают стипендию в размере сорока тысяч рублей в месяц в течение полугода. Программа реализуется Оксфордским российским фондом в партнёрстве с Лабораторией социальных наук SSL.

«Сначала мы проходили онлайн собеседование, где представили результаты уже проделанной в университете научной работы. Затем нас разделили на группы, и вскоре перед нами поставят конкретные научные задачи. Это будут кейсы, которые можно будет применить в жизни. Итоги работы мы лично представим в Оксфордском университете в Великобритании в 2021-м году, если будут открыты границы», - рассказала Анастасия Шишкова.

Тему для научной работы по политологии в ЧелГУ студентка выбрала актуальную, связанную с социальными сетями. Под руководством заведующего кафедрой политических наук и международных отношений Василия Зорина она пишет магистерскую работу по твиттер-дипломатии, изучая данный феномен на примере микроблога Трампа.

Также в своем дипломе Анастасия Шишкова рассматривает возможности влияния твитпломатии на взаимоотношения государств и принятие решений.