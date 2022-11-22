Изъятую обувь отдали нуждающимся Челябинской и Свердловской областей

Челябинские таможенники передали в социальные учреждения Челябинской, Свердловской и Тюменской областей почти 33 тысячи пар обуви.

Партию задержали в феврале 2022 года по результатам таможенного контроля грузового автомобиля, следовавшего из Киргизии. По документам из Китая в Екатеринбург везли 19 тонн обуви в ассортименте на сумму в 146 748 долларов США.

Однако, как показала проверка, компания-получатель не занимается внешнеэкономической деятельностью, а подпись и печать на договоре поддельные.

На 32 856 пар обуви не было таможенной декларации, хозяин остался неизвестен.

Ленинский районный суд Челябинска вынес решение о признании товара бесхозяйным и обращении его в доход государства.

«К этому моменту представители Челябинской таможни начали работу по подготовке социально-значимых товаров к безвозмездной передаче: совместно с управлением Роспотребнадзора Челябинской области проверены сертификаты соответствия, обувь признана безопасной для использования по прямому назначению», – комментирует и.о. начальника Челябинской таможни Эдуард Туранов.

При содействии правительств Челябинской, Свердловской, Тюменской областей, а также полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе определены нуждающиеся социальные учреждения области и региона, куда и поступила конфискованная обувь.

Получателями стали сразу три организации: областное государственное стационарное учреждение социального обслуживания «Геронтологический центр» (Копейск), государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Уктусский пансионат для престарелых и инвалидов» (Екатеринбург), автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования «Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья».

Дальнейшим распределением обуви будут заниматься региональные власти.