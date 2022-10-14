К чуриловцам вернулась вода

К жителям челябинского поселка Чурилово вернулась вода. Как сообщили в пресс-службе мэрии, водоснабжение было восстановлено в 15 часов 30 минут.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», с утра без воды остались жители 122 многоквартирных и ста частных домов, а также социальные объекты - семь детских садов, школа и 12 административных зданий.

От водоснабжения жилые дома и соучреждения были отключены по причине повреждения водовода в районе дома №35 по улице Трашутина.

Последствия аварии устраняли работники МУП «ПОВВ».