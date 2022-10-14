14.10.2022
В Тракторозаводском районе Челябинска появился новый благоустроенный уголок
14.10.2022
Обязанности первого замминистра сельского хозяйства Челябинской области возложили на Литвинова
14.10.2022
К чуриловцам вернулась вода
14.10.2022
Волонтеры и сотрудники ЮУГМУ учат госавтоинспекторов оказывать первую помощь
14.10.2022
Сотрудники ГИБДД Челябинска задержали наркозакладчиков
14.10.2022
В погоне за длинным рублем потеряла миллионы
К чуриловцам вернулась вода
Водоснабжение в челябинском поселке удалось восстановить за несколько часов
14.10.2022
В Челябинске жилые дома и социальные учреждения остались без воды
22.10.2019
В Челябинске остаются неподключенными к теплу 39 домов и 1 детсад
05.12.2018
Житель частного сектора оставил без воды поселок Новосинеглазово
17.10.2018
ПАО «Фортум»: Жизнь рабочего, пострадавшего на ТЭЦ-2, вне опасности
«Синара» приступила к модернизации троллейбусной инфраструктуры в Челябинске
13.10.2022
Текслер призвал глав выбирать более скромные форматы празднования Нового года
13.10.2022
Герой СВО из Карабаша
12.10.2022
Текслер распорядился отменить аукционы по закупке коньяка и вина за бюджетные средства
11.10.2022
Для Украины настал Судный день
10.10.2022