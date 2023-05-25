К жителям северо-запада Челябинска вернулась отключенная в результате аварии вода

В Челябинске этой ночью, 25 мая, вода, которую отключили из-за повреждения водовода, вернулась в дома жителей северо-западной части города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Как накануне, 24 мая, сообщала администрация Челябинска, водовод диаметром 300 миллиметров находится на балансе ООО «ЮжУралВодоканал». Из-за произошедшей вечером среды аварии водоснабжение пришлось отключить в двадцати жилых многоквартирных домах на Братьев Кашириных, Академика Королева, Академика Сахарова и Университетской набережной.

В бесплатный режим работы до утра сегодняшнего дня были переведены водоматы по улицам Академика Королева, Братьев Кашириных, Академика Сахарова и 250 лет Челябинску.

В «ЮжУралВодоканале» сообщили, что сети водоснабжения подрядная организация повредила при строительстве РМК Арены. Работы на объекте проводила аварийная бригада предприятия.