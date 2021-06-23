Как сохранить живую память о войне? Круглый стол в Историческом музее ко Дню памяти и скорби

В день 80-й годовщины с начала Великой Отечественной войны вчера, 22 июня, в Государственном историческом музее Южного Урала состоялся круглый стол, посвященный образу войны в массовом сознании современных россиян. Оживленная дискуссия длилась почти два с половиной часа, что лишний раз подтверждает важность этой темы.

Приветствуя участников, заместитель директора Исторического музея по научно-исследовательской работе Александр Лымарев сообщил, что тема для круглого стола родилась из опыта проведения выставки «22 июня, ровно в 4 часа».

«Мы заметили, что многие посетители выставки имеют довольно странные представления о Великой Отечественной войне. Вот мы и решили обсудить эту проблему со специалистами из разных областей: историками, философами, лингвистами, музейными работниками и участниками военно-исторических клубов», — пояснил Александр Николаевич.

Встреча проходила в формате открытого микрофона: высказаться могли все желающие. И если сам факт существования озвученной проблемы не вызвал споров, то по поводу ее причин мнения разделились. Одни указывали на провалы в системе образования, другие — на угасание семейной памяти о войне, третьи — на искажения истории в СМИ, кино и компьютерных играх.

Интересную точку зрения высказала доктор исторических наук Ольга Никонова. По ее мнению, происходящие процессы болезненны, но тем не менее естественны.

«Коммуникативная память живет примерно 80 лет, это как раз та самая точка, в которой мы с вами находимся. Поколение фронтовиков практически ушло, и вместе с ним уходит живая память о войне. В связи с этим мы переживаем серьезную трансформацию символа, с которым жили на протяжении многих лет», — отметила Ольга Юрьевна.

Что же делать? Возможный ответ подсказывает все та же музейная практика. По наблюдениям главного специалиста по выставочной работе Исторического музея Южного Урала Марьи Аникиной, современных детей не трогают традиционные выставки о войне с оружием, обмундированием и прочим. Зато вызывают живой отклик человеческие истории.

«У нас проходили выставки о войне, построенные на письмах. И когда туда приходили школьники и видели, что вот пишет домой девочка 16 лет, которая ушла на фронт добровольцем, а вот рядом похоронка на нее, то у них на глазах появлялись слезы. Может, это не массовый подход, но только так, через эмоции и проживание, мы можем донести до них, что такое война», — уверена Марья Николаевна.

Видеозапись круглого стола смотрите по ссылке.