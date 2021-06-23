23.06.2021
Уголовное дело в отношении скандального застройщика Сребрянского направлено в суд
23.06.2021
В ЮУрГУ стартовала приемная кампания
23.06.2021
Как сохранить живую память о войне? Круглый стол в Историческом музее ко Дню памяти и скорби
23.06.2021
В Челябинске создадут образовательный центр для людей, работающих с детьми с ОВЗ
23.06.2021
Златоустовские ватерполистки вызваны в сборную России для подготовки к Олимпиаде
23.06.2021
В Челябинске пройдет форум для профессиональных актёров
Как сохранить живую память о войне? Круглый стол в Историческом музее ко Дню памяти и скорби
18.06.2021
Исторический музей откроет в Челябинске фотовыставку в честь Петра Сумина
02.06.2021
В Челябинске в Историческом музее состоится дефиле татарской моды
02.06.2021
Исторический музей первым в России покажет картины Руффо Казелли — основателя кибернетического экзистенциализма
31.05.2021
В Историческом музее Южного Урала открывается выставка «Детство без компьютера»
В Залесье от удара молнии загорелся дом, людей эвакуировали
22.06.2021
Только что уложенный асфальт в центре Челябинска подрядчик переделывает за свой счет
22.06.2021
Челябинск и Магнитогорск чтят память погибших в Великой войне
22.06.2021
В центре Челябинска только что положенный асфальт снова вскрывают
21.06.2021
Администрация Челябинска пока «замалчивает» мнение экспертов по реконструкции Комсомольского проспекта
21.06.2021