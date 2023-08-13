Каменный блокнот, или Привет из древности

В селе Кидыш Уйского района (Челябинская область) живет удивительный, неординарный человек, труженик и исследователь-любитель Василий Миронов.

Сейчас Василий Иванович на пенсии, тем не менее он ни минуты не сидит без дела: занимается хозяйством, изготавливает на заказ мебель – руки у него золотые, а еще – разгадывает тайны.

Каждую свободную минутку Василий Миронов проводит в своей мастерской, которая сегодня больше похожа на музей – здесь, среди совершенно обычных современных инструментов, живут камни всевозможных форм и размеров, и не просто живут – а говорят с Василием Ивановичем, который, обладая душой исследователя, будучи страстным любителем исторических загадок, своим интересом к камням словно оживляет их.

Василию Ивановичу дорог каждый камень, ведь является ключом к разгадке очень старой тайны, свидетелем и, более того, участником жизни, что протекала в окрестностях современного Кидыша много-много лет назад: в древности.

С неиссякаемым энтузиазмом Василий Миронов собирает камни, которые, убежден он, есть орудия труда наших далеких предков – первобытных людей. Есть в коллекции Василия Миронова даже каменные колодки.

Камни, которых в коллекции кидышевского собирателя, десятки, являются хранителями тайн, ответами на вопросы о том, как жили, как развивались здесь люди тысячи и тысячи лет назад.

На вопрос, почему его так манят камни, Василий Иванович ответил следующее:

«Еще в школе я не раз задумывался о том, почему, если люди жили здесь миллион лет, у нас нет этому доказательств – орудий труда Каменного века. В Уйском районе находили кости древних животных. В местном музее хранится, например, бивень мамонта. А про орудия труда – ничего не известно».

Интересно, что задававшийся такими вопросами еще в детском возрасте Василий Миронов орудия труда в камнях, что он собирал в округе в большом количестве, признал далеко не сразу. Сначала он просто привозил к своему дому на окраине Кидыша красивые, интересные камни – чтобы украшать клумбы.

Решил, что соберет у себя все разновидности местных камней.

Впервые он обратил внимание на камни еще совсем молодым, сорок лет назад, когда работал водителем и ездил в Магнитогорск – напрямую, через речку Кидыш. По пути в окрестностях села Комсомольское, там тогда был Петропавловский совхоз, заметил, что в одном месте лежит очень много камней, и все разные. Так и повелось: увидит Василий Миронов интересный камень - везет домой.

«Камнями я клумбы во дворе огораживал, цветники украшал - метров 15 длиной они получились. А потом понял: есть у них правильные формы (треугольники, квадраты…), и начал клумбы разбирать», - вспоминает Василий Иванович. По его словам, это определенно следы воздействия на камень человека – сотворить такую «правильность» даже всемогущей природе не под силу.

Часть камней по-прежнему красуется в его дворе, играя разными красками на солнце и особенно «расцветая» после дождя: на мокром камне очень хорошо виден его уникальный, никогда не повторяющийся рисунок.

Плотно поиском орудий труда в окрестностях родного Кидыша энтузиаст занимается четвертый год, ежегодно находя по 10-15 орудий труда. О своем необычном увлечении Василий Миронов рассказывает очень интересно, заражая энтузиазмом близких. Так, к археологическим «экспедициям» исследователя иногда присоединяются его жена Татьяна и внучка Милена, помогая совершать ценные находки.

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Василий Иванович азартно убеждает в собственной правоте скептиков, изначально не желавших верить, что соседствующие друг с другом в мастерской их земляка камни есть не что иное, как орудия труда наших далеких предков.

В числе сомневавшихся – Николай Федоров, которого Василий Миронов с гордостью называет своим наставником. Это уважаемый в Кидыше человек, очень талантливый и разносторонний: художник, педагог, профессиональный резчик по дереву.

«Николай Михайлович не признавал, что в моей мастерской собраны орудия труда древнего человека. Пять раз приходил - и не признавал. «Валил» меня, как профессор студента. А на шестой раз сказал: «Это круче Аркаима». Я в пятом классе учился, когда он начал свою педагогическую деятельность в нашем селе. И только недавно Николай Михайлович ушел на пенсию. Он многое в меня вложил, я считаю этого человека своим наставником», - делится Василий Иванович.

По собственному признанию исследователя, иной раз он думает: «Зачем все это надо?». Но потом снова принимается за разгадывание «каменных тайн». Василий Миронов уверен: разгадать можно ВСЁ.

«Приглашаю к себе разных людей, чтобы посмотрели на мою коллекцию. Особенно мне нравятся те гости, которые опровергают мои аргументы, спорят, не верят, - это помогает мне разгадывать назначение камней», - отмечает Василий Миронов, которого неверие окружающих только раззадоривает: человека, разубедившего бы его, до сих пор не нашлось (и вряд ли найдется).

Однако не все его гости – скептики. Хорошо угадывают камни те, кто работает с техникой: тракторами, плугами, культиваторами... Такие люди легко могут узнать, например, каменный лемех.

На вопрос, а не видит ли он в камнях то, чего нет, не трактует ли их изгибы и впадины ошибочно, выдавая желаемое за действительное, Василий Миронов отвечает: «Я перелопатил огромное количество информации, смотрел тематические научные передачи и по телевизору, и в Интернете, слушал лекции, посвященные Каменному веку. Ну не бывает таких совпадений! Не могут совпасть все правильные углы! Правильные формы – это главное доказательство того, что к собранным мною камням прикасалась рука человека, обрабатывала их. Эти камни идеально подходят к руке, ими можно работать, не отбивая руки. В Африке, например, до сих пор используют колотушки, которые есть у меня в коллекции, - разбивают ими орехи».

Главное сокровище коллекции Василия Миронова – каменный блокнот: так исследователь тайн прошлого назвал крупный камень необычной формы.

Некоторые свои находки Василий Иванович пробовал применить в сельскохозяйственной деятельности, и весьма успешно. Например, к древней каменной кирке (в том, что это именно кирка, он не сомневается) привязывал палку – и дело шло: легко и хорошо.

Как же камни, которым столько лет, оказались на поверхности? Василий Миронов предполагает, что их могла поднять из земли сила природных катаклизмов.

В июле неутомимый исследователь и превосходный рассказчик в компании своей 11-летней внучки Милены отправился в гости к маленьким жителям соседнего села Аминево – по приглашению коллектива библиотеки. В стенах гостеприимного учреждения культуры он развернул свою удивительную каменную экспозицию – в Аминево собиратель привез примерно треть своей коллекции. Дети пришли в восторг от увлекательного рассказа Василия Ивановича – несколько часов пролетели незаметно. Ребята задавали вопросы – он отвечал, доказывал, аргументировал, рассматривали камни, вертели их в руках, фотографировались и всё спрашивали, когда же гость из Кидыша приедет к ним еще.

К слову, ребята с легкостью угадали в творениях древних скульпторов мордочки животных.

Впереди у Василия Миронова – новые выезды, новые загадки и новые открытия. В августе он запланировал отправиться к недавно обнаруженным в окрестностях родного села каменным глыбам, на которых, по его мнению, наши далекие предки создавали из камня орудия труда.

Один из вопросов, который занимает исследователя в настоящее время, - как можно было ТАК (искусно, словно дерево) обрабатывать яшму – прочнейший камень, делать из него фигуры. Пока для Василия Миронова это является загадкой, которую он непременно разгадает.