Капитан «Металлурга» выступил против мошенничества

Хоккейная команда «Металлург» (Магнитогорск, Челябинская область) присоединилась к акции «Останови мошенника». В профилактической работе участвуют сотрудники всех подразделений южноуральской полиции.

Хоккеисты команды «Металлург» не остались в стороне и решили записать видеообращение к горожанам.

Первым стал капитан команды Егор Яковлев.

Он обратился со словами к своим фанатам и всем землякам, призвав никому и никогда не сообщать данные банковских карт, даже если незнакомцы представляются известными людьми.