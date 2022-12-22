22.12.2022
Карталинца, который запугивал следователя, отдали под суд
22.12.2022
Челябинская компания в нарушение закона пыталась продать в Интернете «Маминого любимого»
22.12.2022
Более двух тысяч сделок: в ноябре челябинцы оформили ипотеки больше, чем год назад
22.12.2022
ММК и фонд «Металлург» подарят детям Магнитки новогоднюю сказку
22.12.2022
В Магнитогорске назвали лучших журналистов
22.12.2022
На Таганае турист устроил дебош
Капитан «Металлурга» выступил против мошенничества
22.11.2022
Педагог из Чебаркуля лишилась денег, покупая щенка по Интернету
21.11.2022
Андрей Меньшенин – главам: Нужно усилить профилактику киберпреступности
18.11.2022
Свидание вслепую обошлось челябинцу почти 150 тысяч рублей
18.11.2022
В Трехгорном заводчанин пострадал от «сотрудника спецслужб»
Челябинская область собирает гостинцы бойцам СВО: Мы-то за праздничным столом, а ребята...
21.12.2022
Принят главный финансовый документ Челябинска
20.12.2022
Работники органов безопасности отмечают профессиональный праздник
20.12.2022
В Челябинске дорожники переведены на усиленный режим работы
19.12.2022
Россия продолжает антиколониальную борьбу Советского Союза
17.12.2022