Каслинский автовокзал ждет капитального ремонта

В Каслях (Челябинская область) капитально отремонтируют здание автовокзала по адресу: улица Ленина, 71.

В настоящее время управление строительства и инфраструктуры администрации Каслинского района ищет исполнителя муниципального контракта начальной стоимостью 9 537 112,13 рубля. Прием заявок от желающих получить контракт ведется с 29 сентября по десятое октября.

Все предусмотренные контрактом работы подрядчик, победивший в аукционе, должен будет выполнить в срок до 30 ноября 2023 года.

Тем временем, районная газета «Красное знамя» еще 21 сентября сообщала, что в связи с предстоящим капитальным ремонтом здания автовокзала касса по продаже билетов на междугородные рейсы временно переехала по адресу: Касли, улица Ленина, 8/1 (вход с торца здания).