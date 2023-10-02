02.10.2023
Каслинский автовокзал ждет капитального ремонта
02.10.2023
В Челябинске ищут создателя территории отдыха напротив рынка «Михеевский»
02.10.2023
В Челябинской области выявили и наградил лидеров в образовании
02.10.2023
В Челябинской области состоялся туристический слёт для людей с ограниченными возможностями здоровья
02.10.2023
Еще две детские библиотеки региона превратились в модельные
02.10.2023
Книги из Еткуля отправились на Донбасс
Каслинский автовокзал ждет капитального ремонта
16.08.2023
Каслинцы устали жить с навозными мухами и гнилыми трубами и пожаловались губернатору
23.05.2023
Житель Каслей, вернувшись из зоны СВО, погасил огромный долг по алиментам
07.10.2022
Мобилизованные мужчины Южного Урала демонстрируют боевой настрой и поддерживают друг друга в зоне СВО
05.09.2022
Аудиторы КСП отправились в Каслинский район с комплексной проверкой
Отопительный сезон в Челябинске стартует третьего октября
02.10.2023
Здание земской школы в Воскресенском включат в госреестр памятников истории и культуры РФ
02.10.2023
Первого октября стартует осенний призыв – ряды ВС пополнят 130 тысяч новобранцев
30.09.2023
В воскресенье в Челябинске состоится второй фестиваль звонарей «ЗвонЧе»
29.09.2023
Школьники Кизильского района изучают Аркаим
29.09.2023