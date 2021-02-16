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В Челябинске к «Синегорью» от «Юности» перенесут еще семь межмуниципальных маршрутов

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В Челябинске к «Синегорью» от «Юности» перенесут еще семь межмуниципальных маршрутов

В Челябинске с 18-го февраля с автовокзала «Центральный» (дворец спорта «Юность») на «Южные ворота» (ТК «Синегорье») будет перенесено еще семь межмуниципальных маршрутов.

Это маршруты №627 «Челябинск-Аша» (один рейс в день), №506 «Челябинск-Златоуст» (18 рейсов), №515 «Челябинск-Кисегач» (четыре рейса), №511 «Челябинск-Миасс» (три рейса), №551 «Челябинск-Миасс» (21 рейс), №552 «Челябинск-Тургояк» (два рейса), № 532 «Челябинск-Чебаркуль» (три рейса), №510 «Челябинск-Миасс» (два рейса, через Непряхино).

Таким образом, общее количество рейсов, в которые пассажирские автобусы с четверга будут выходить от «Синегорья» по семи маршрутам, составит 54.

Как сообщает министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, уточнить расписание перенесенных рейсов, а также задать все вопросы относительно нового режима работы автовокзалов можно по телефону диспетчерской службы: 8(351) 778-62-42 и на сайте av74.ru.

Напомним, маршруты переносят с автовокзала «Центральный», расположенного в здании дворца спорта «Юность», в связи с его предстоящим – по распоряжению главы региона Алексея Текслера, прислушавшегося к просьбам жителей, – закрытием.

Треть от всех рейсов автовокзала перестала отправляться с «Центрального» с первого февраля этого года.

В общей сложности на «Южные ворота» перенесут 79 рейсов по 32-м маршрутам регулярных перевозок Курганского и Троицкого направлений. Так, с февраля от «Синегорья» челябинцы начали отправляться в Бреды, Варну, Карталы, Кизильское, Кочердык, Куртамыш, Курган, Магнитогорск, Пласт, Октябрьское, Троицк, Целинное, Чесму, Шадринск, Южноуральск. Теперь к этому списку добавилось еще семь межмуниципальных маршрутов.

Напомним, автовокзал «Центральный» находится в «Юности» с июля 2011-го года – тогда городские власти (мэром Челябинска в то время был Сергей Давыдов) осуществили «вокзальную революцию». Были закрыты автовокзалы «Южный» (располагался у железнодорожного вокзала, ТК «Синегорье») и «Северный» (Кыштымская, 30). Вместо них открыли вокзалы во дворце спорта «Юность» и у областной больницы.

В ноябре 2020-го года губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о закрытии автовокзала «Центральный». Решение было принято на основании результатов голосования на портале «Активный житель 74». За перенос автовокзала проголосовало 73,31 процента южноуральцев.

Когда «Центральный» полностью перестанет функционировать (это случится в феврале), транспортные потоки будут перераспределены между автовокзалами «Северные ворота» и «Южные ворота».