Теперь самовольные постройки у «Северных ворот» Челябинска точно снесут

Арбитражный суд региона признал законным требование мэрии Челябинска о сносе трех самовольных построек у автовокзала «Северные ворота».

Как сообщает пресс-служба городской администрации, данные постройки выявлены в рамках проводимого муниципального земельного контроля в мае 2020 года.

«В общей сложности три нежилых строения занимают территорию площадью 212 квадратных метров рядом с «Северными воротами», а также осуществляют коммерческую деятельность без оформления необходимых документов», - рассказали в мэрии.

Все три постройки признаны объектами капитального строительства - в рамках действующего законодательства администрация Челябинска распорядилась снести все три строения.

Однако ООО «ПаркСити» обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о признании незаконными данных распоряжений городских властей. Однако первого суд вынес решение об отказе в удовлетворении этих требований.

«После вступления данного решения в силу будут осуществлены все мероприятия, направленные на исполнение ранее принятых распоряжений о сносе самовольных построек», - сообщили в администрации Челябинска.