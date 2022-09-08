08.09.2022
«Казачий курень» на Южном Урале объединит и просветит сотни казаков и их семьи
08.09.2022
В Челябинской области отмечено снижение естественной убыли населения
08.09.2022
Хакеры взломали «Аркаим» и от лица заповедника просят денег
08.09.2022
В Челябинской области председатель кооператива «надул» минсельхоз и получил срок
08.09.2022
В день рождения Челябинска общественный транспорт изменит маршруты движения
08.09.2022
В Коркино молодой человек на «Ладе» сбил пожилую женщину, она скончалась
«Казачий курень» на Южном Урале объединит и просветит сотни казаков и их семьи
25.05.2022
Молодёжь Челябинской области отправится на военно-полевые сборы
20.01.2022
Скоков хочет обсудить с Текслером поддержку казачества
21.02.2019
Челябинские казаки научат кадетов выживать в экстремальных условиях и защищать близких
26.10.2018
Юные челябинские казаки побывали на учебной «войнушке»
Школа в Тугайкуле так и не приняла учеников в День знаний, но ее обещают открыть
07.09.2022
Летнее настроение постепенно уходит, осень активно вступает в свои права
06.09.2022
Каким будет сентябрь в Челябинской области
05.09.2022
В Челябинской области установлен температурный рекорд в День знаний
03.09.2022
Сотни погибших деревьев: челябинские экоактивисты оценили приживаемость посадок на гостевых маршрутах
02.09.2022