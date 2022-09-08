«Казачий курень» на Южном Урале объединит и просветит сотни казаков и их семьи

В Челябинской области текущей осенью хуторское казачье общество «Южный» запускает ресурсный центр «Казачий курень», который станет базовой обучающей площадкой для сотен казаков региона.

Основные направления работы ресурсного центра: добровольчество в СВО; социальное проектирование и меры господдержки для казаков; правовое просвещение и правовая помощь для казаков; тиражирование современных и традиционных форм работы с казачеством; информационное освещение деятельности казачьих обществ и казачьих общественных организаций Южного Урала.

Принять участие могут члены казачьих обществ и их семьи в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на территории Челябинской области.

Благодаря участию в проекте казачьи общества повысят кадровый потенциал своих сотрудников, увеличат информационную открытость сообществ. «Казачий курень» обязательно пригласит казаков и жителей Южного Урала на вечерки, где познакомит с культурой и обычаями казачества.

Первое образовательное занятие на тему «Проектная деятельность» прошло 29 августа 2022 года. О социальном проектировании рассказала начальник образовательного отдела Фонда «Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области» Наталья Завьялова.

Адрес ресурсного центра: Челябинск, проспект Победы, 298.

Часы работы: понедельник – пятница - с 10:00 до 18:00, суббота - с 14:00 до 16:00, воскресенье – выходной.

Проект реализуется при поддержке Фонда «Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области».

Задать вопросы можно по телефону: +79822797090 (руководитель проекта Андрей Замятин).

Подать заявку можно здесь, более подробная информация – на сайте ресурсного центра «Казачий курень».

СПРАВКА:

Хуторское казачье общество (ХКО) Советского района Челябинска «Южный» создано в 2011 году. ХКО «Южный» занимается патриотическим воспитанием молодежи, ведет поисковую деятельность, увековечивая память погибших в Великой Отечественной и Гражданской войнах, оказывает помощь правоохранительным органам в охране общественного порядка.